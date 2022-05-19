Потенциальным хозяином российского бизнеса McDonald’s, который на фоне войны в Украине объявил об окончательном уходе из страны, может стать компания СПП родственника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрата Боранбаева. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на два источника.

Еще один собеседник издания в качестве нового владельца указывает компанию «ГиД» нефтяника из Новокузнецка Александра Говора. «ГиД» — франчайзи McDonald’s, которая управляла 25 ресторанами сети в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

О покупке могут объявить уже в четверг, 19 мая. Во вторник, 16 мая, компания отчиталась, что уже нашла местного покупателя бизнеса, который приобретет все рестораны. Он получит 850 ресторанов, где работают 62 тысячи человек. Однако он не сможет использовать «название, логотип, брендинг и меню McDonald’s, хотя компания сохранит свои товарные знаки в России».

В сообщении об уходе из России McDonald’s отметил, что из-за «спецоперации» в Украине считает сохранение российского бизнеса «нецелесообразным и не соответствующим ценностям компании». Потери компании из-за этого составят от $1,2 до $1,4 млрд.