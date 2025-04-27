Американская сеть ресторанов быстрого питания d’s не собирается возобновлять работу в России. «Наша позиция четкая и остается неизменной», — говорится в заявлении корпорации, опубликованном на странице ее украинского подразделения в X. Накануне стало известно, что компания подала заявку на регистрацию своих товарных знаков в России. Это спровоцироваMcDonalло слухи о том, что она готовит почву для возвращения. В McDonald’s объяснили, что просто занимаются защитой бренда, чтобы его не использовали посторонние лица.

«Интеллектуальная собственность — один из наших самых ценных активов. McDonald’s регулярно возобновляет право собственности своих торговых марок по всему миру, даже в тех странах, где не ведет никакой деятельности. Мы делаем это, чтобы обезопасить наш бренд», — говорится в сообщении. Там напомнили, что корпорация была одним из первых международных бизнесов, который осудил вооруженную агрессию против Украины и покинул российский рынок, объявив о продаже сети в мае 2022 года. «Это решение — свидетельство ценностей компании, и мы остаемся верны этим ценностям», — заверили в McDonald’s.

Активы американской сети были проданы кузбасскому бизнесмену Александру Говору, который ранее управлял ресторанами McDonald’s в Сибири на условиях франчайзинга. После сделки заведения начали работать под новым брендом «Вкусно — и точка». При этом за американской стороной сохранилась возможность возврата бизнеса в течение 15 лет.

Источники The Times of Israel называли конечным бенефициаром сделки основателя компании «Синдика», члена Совета Федерации от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова. О том, что он стал одним из совладельцев «Вкусно — и точка», также свидетельствует аудиторская отчетность предприятия за 2022 год, писал «Проект».

Каноков близок к главе Чечни Рамзану Кадырову. Формально он не имеет права заниматься бизнесом, но его семейная компания контролирует многие важные активы, в том числе Starbucks и OBI. В совете директоров «Вкусно — и точка» два из пяти кресел занимают люди «Синдики»: президент компании Олег Эскиндаров и вице-президент Егор Соломатин. (moscowtimes.ru)