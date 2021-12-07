Родственники задержанных и пропавших без вести в ходе войны в Карабахе и эскалаций на армяно-азербайджанской границе во вторник начали акцию протеста у здания правительства Армении. Как передает ТАСС, трансляцию с места событий ведут местные новостные порталы.

«Пусть Ален Симонян (спикер парламента Армении) выйдет к нам и объяснит свои слова о наших детях, которые оказались в плену и пропали без вести. Если он не выйдет к нам, то будет плохо. Симонян обязан выйти сюда и ответить, что значат его слова о том, что для него «нет военнопленных». Пусть ответит всем родителям, которые здесь собрались», — требуют участники акции.