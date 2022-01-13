Родственники погибших во время событий в Вильнюсе 13 января 1991 года подали гражданский иск в Вильнюсский окружной суд, требуя привлечь к ответственности экс-президента Советского Союза Михаила Горбачева, сообщает литовский портал 15min.lt.

По словам организатора иска Робертаса Повилайтиса, сына погибшего Альгимантаса Повилайтиса, уголовный процесс, связанный с гибелью людей в Вильнюсе, завершается, однако он будет неполным без привлечения к ответственности высшего руководства страны, а именно бывшего в 19991 году Верховным главнокомандующим СССР Михаила Горбачева, который, подчеркивается в статье, 11-13 января не принял достаточных мер для прекращения кровопролития и «не мог не знать о последствиях» своих действий.

В 2016 году в Литве начались судебные заседания по делу о январских событиях 1991 года. По данным литовской прокуратуры, люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни, были убиты советскими солдатами.

11 марта 1990 года Верховный совет Литвы объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, туда были переброшены советские спецподразделения. В ночь на 13 января у телецентра в центре Вильнюса произошли столкновения, в результате чего погибли 14 человек и более 600 были ранены.

В Горбачев-фонде не получали официальных документов по судебному иску к бывшему президенту Советского Союза Михаилу Горбачеву, поданному родственниками погибших во время столкновений в Вильнюсе 13 января 1991 года. Об этом «Газете.Ru» сообщил личный переводчик первого президента СССР, руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.

«Мы не можем это комментировать, потому что никаких официальных документов на этот счет мы не получали. Поэтому комментариев не будет», — сказал Палажченко.