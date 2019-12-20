Роберта Кочаряна оставили под стражей

Апелляционный суд Армении оставил под арестом бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, отклонив жалобу адвокатов на отказ суда первой инстанции освободить его под залог.
«Отклонить апелляционную жалобу защиты Кочаряна. Оставить в силе решение суда первой инстанции», — сказала судья Лусине Абгарян, оглашая решение суда.
Во время прений адвокат экс-президента Айк Алумян напомнил, что Европейский суд по правам человека придерживается той позиции, согласно которой предварительный арест в отношении обвиняемых применяться не должен за исключением тех случаев, когда государство может аргументировать необходимость содержания под стражей. (РИА Новости)