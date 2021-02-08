Роберт Кочарян желает Владимиру Путину участи Сержа Саргсяна?

Хотел, как лучше, получилось, как всегда. Второй президент Армении Роберт Кочарян громогласно заявил, что вернулся в большую политику. Вернулся, чтобы попытаться объединить вокруг себя армянскую оппозицию, которая тянет-потянет, но вытянуть не может Никола Пашиняна из кресла премьер-министра РА. Это я к тому, что «план по премьерству Вазгена Манукяна», по мнению армянского экспертного сообщества, провален,

На безрыбье и рак рыба, и Кочарян вполне может показаться кому-то фигурой могучей на фоне явно запутавшегося Манукяна. Но все эти манипуляции в рядах армянской оппозиции, скорее всего, приведут к торжеству и в политике арифметического закона, гласящего, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Ведь еще большой вопрос, кто является для армянского общества более неприемлемой фигурой — Кочарян или Манукян?

Видимо понимая все это, Роберт Седракович и отправился в тур вовсе не по городам и весям переживающей экзистенциальный кризис Армении, а рванул в Москву. Дабы заручиться поддержкой в кругах состоятельной армянской диаспоры и российской политической элиты. Уже одним этим он показал, что судьба внутриполитических процессов в Армении решается вне ее пределов, а точнее в Первопрестольной. Что само по себе должно звучать, как оскорбление для граждан страны, так гордившихся своей «бархатной революцией».

По ней и по ее итогам, кстати, и прошелся Кочарян в интервью Sputnik Армения. Тому самому российскому СМИ, напомню, которое возглавляется Марго Симоньян, открыто высказывавшей много разного, но всегда гневно-критического в адрес действующего премьер-министра РА Никола Пашиняна. В ту же дуду усердно, согласно тарифу, дул и муж Марго, новоявленный пропагандист Тигран Кеосаян. Причем, слов эти двое не подбирали никогда.

Пытающийся политически воскреснуть второй президент РА также дал оценку деятельности Никола Воваевича. Правда, в какой-то специфической манере. Он решил сравнить российского блоггера, томящегося за решеткой в темнице сырой Алексея Навального с проживающим в роскошной резиденции Пашиняном, гражданская жена которого совершает вояж по миру, останавливаясь в лучших и дорогих отелях. Как-то уже нестыковка получается.

«Очень много общего: и отсутствие опыта, и нахрапистость, и, кстати, талант манипулировать людьми. Это на самом деле талант – люди, которые могут создавать хаос и чувствуют себя достаточно комфортно в этой ситуации», — заявил Кочарян, сравнивая Навального с Пашиняном.

Тут уместно напомнить, что сам Роберт Седракович, который работал инженером-механиком на Степанакертском электротехническом заводе и возглавлял партийную организацию Карабахского шелкового комбината, не был кадровым дипломатом, да и политике учился на лету.

И пробился он на армянский политический Олимп за счет нахрапистости, жестокости и цинизма, пройдя путь от карабахского сепаратиста и полевого командира до президента РА. Так что, Кочарян вроде как и себе самому комплимент сделал. Правда, скрытно. А вот армянское общество он вполне открыто назвал оболваненным. И «лучи разума» армянскому обществу, ясное дело, Седракович решил самолично.

Правда, есть заковыка. Слишком многие в РА имеют, что предъявить Кочаряну. К примеру, вице-председатель Народной партии Армении Григор Арутюнян считает, что Армения проиграла не в этой войне, а проиграла в последние 25 лет – и проигрывала каждый год. Так он выразил свое отношение к лозунгу сторонников Кочаряна «Если бы во время войны главой Армении был Роберт Кочарян, Серж Саргсян – Армения не проиграла бы войну в Карабахе».

Григор Арутюнян задал вопрос критикующему власти сыну второго президента РА Левону Кочаряну. «Эй ты, парень, когда твой отец ходил на льва, на какие деньги он ходил? Почему мы сегодня проиграли? Окопы линии обороны показывают, что они были построены 30 лет назад. Почему на участке Физули — Горадиз не было оборонительной линии? Почему сын Кочаряна не говорит отцу, чтобы вместо того, чтобы охотиться на льва, купил бы пару БПЛА для армии», — сказал он.

Ответов на такого рода вопросы у Р.Кочаряна нет. Собственно, именно потому он и не ездит по городам и весям Армении, где есть риск услышать много неприятного в свой адрес, а бороздит просторы российской столицы,сравнивая Пашиняна с Навальным. И тут непонятно — то ли он Пашиняна уже низвел до уровня блоггера, то ли мысленно отдал кресло руководителя России Навальному?

Ведь, как ни крути, Никол Воваевич все же к власти пришел. Получается, что и Навальный придет к власти, по логике Роберта Седраковича? Тогда получается, что президента России Владимира Путина он сравнивает со свергнутым в РА Сержем Саргсяном. Открыто это не озвучено, но логически из рассуждений второго президента РА вытекает именно это. И вряд ли в России его за такие сравнения похвалят.