Роберт Дауни – младший заявил, что уходит из киновселенной Marvel

Роберт Дауни – младший подтвердил в подкасте SmartLess, что не собирается больше появляться в фильмах киновселенной Marvel.
На прямой вопрос ведущего Джейсона Бейтмана о том, в какой стадии находятся его проекты со студией Marvel, 55-летний актер ответил: «Они все закончены».
Ранее ходили слухи, что он может вернуться к роли Железного человека в «Черной вдове».
Сам Дауни — младший еще в январе говорил о том, что вряд ли будет продолжать сотрудничество со студией.
Фильм «Черная вдова», главную роль в которой сыграла Скарлетт Йоханссон, выйдет в прокат 5 ноября 2020 года.