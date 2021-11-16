В Вашингтоне по случаю 8 Ноября — Дня Победы состоялся благотворительный концерт под названием «Ритмы Карабаха» («Rhythm of Karabakh»), сообщает #.

Объявляя концерт, организованный благотворительным фондом «United Charities for Azerbaijan» (UCA) при поддержке Фонда поддержки азербайджанской диаспоры, открытым, президент UCA Гюндуз Тахирли отметил, что средства, собранные на концерте от продажи билетов, будут направлены на оказание помощи семьям шехидов в Азербайджане.

Во время концерта, начавшегося «Теснифом Xудаяра» в исполнении шехида Отечественной войны Худаяра Юсифзаде, на экране демонстрировались видеокадры, отражающие историческую победу, одержанную Азербайджаном в Отечественной войне. Затем в исполнении заслуженной артистки Азербайджана Наргиз Алияровой (фортепиано), Руслана Агабабаева (джазмен) и Хана Бейли (гитара) прозвучали азербайджанские народные и композиторские песни.

На концерте присутствовали члены азербайджанской диаспоры и представители местной общественности.