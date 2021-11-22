В международном рейтинговом агентстве «Fitch Ratings» считают, что риски девальвации в Азербайджане уменьшились. Однако местные аналитики относятся к прогнозам с осторожностью.

В сообщении агентства отмечается, что Азербайджан, после дефицита в 0,5% в балансе текущих операций, вернется к профициту в 7,9%. В агентстве прогнозируют, что чистые суверенные активные позиции повысятся с 83,1% в 2020 году до 84,1% от ВВП в 2023 году. Здесь также уверены, что «улучшение внешнего баланса и сохранение курса национальной валюты на уровне 1USD/1,7000AZN уменьшили риски девальвации. Авторы отчета считают, что среднегодовая инфляция в Азербайджане до конца года составит 7,6% и прогнозируют дальнейший рост учетной ставки Центробанка.

По мнению наших аналитиков, объективных поводов для девальвации на сегодняшний день не видно. Говоря о стабильности нашей валюты, специалисты апеллируют к подорожанию нефти, однако фактор растущих цен на главный экспортный ресурс страны нестабилен. Потому, говорит в беседе с # юрист и финансист Акрам Гасанов, стабильность маната можно прогнозировать в ближайшей перспективе. «На текущий момент не видно каких-либо объективных причин для падения азербайджанской валюты, — сказал он. – Что же касается дальнейших перспектив, они не предсказуемы, поскольку зависят от цен на мировых рынках нефти».

К этому стоит добавить, что Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) сохранила прогноз по росту спроса на нефть в 2022 году на отметке 4,2 млн баррелей в сутки (б/с). Потребление нефти в мире может превысить докризисный показатель, следует из ноябрьского отчета картеля. Но не все в этом плане гладко. Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению после выхода ежемесячного обзора Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку нефти. Состояние глобального нефтяного рынка в декабре перейдет от дефицита к избытку предложения, считает генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, чьи слова передает S&P Global Platts.

«Это является сигналом для нас, чтобы мы были очень, очень осторожными. Квартальные прогнозы на следующий год показывают, что на рынке может появиться переизбыток предложения. Поэтому мы должны сохранять осторожный подход, выражаемый в решениях, принимаемых ежемесячно», — заявил Баркиндо. Страны ОПЕК+ каждый месяц собираются для рассмотрения вопроса об увеличении добычи нефти после того, как они значительно понизили уровни в начале пандемии, когда спрос резко упал. Согласно принятому ранее плану ОПЕК, и десять других крупных нефтедобывающих стран увеличивают производство на 400 тыс. б/с каждый месяц с августа, несмотря на давление со стороны таких крупных потребителей, как США, Япония и Индия с тем, чтобы добыча была увеличена еще больше.

Следующее заседание ОПЕК+, на котором будет рассматриваться вопрос январских темпов увеличения, пройдет 2 декабря.

К слову заметить, опасения представителей нефтяного картеля актуальны и в отношении нашей валюты, тесно привязанной к котировкам нефти. По мнению ученого-экономиста Губада Ибадоглу, действующие в стране валютные ограничения никак не коррелируют с убежденностью Центробанка в перспективах стабильности маната. «Несмотря на заявления о стабильности нашей денежной единицы, азербайджанский Центробанк не спешит с ликвидацией негласных ограничений на продажу долларов, учитывая, что риски девальвации сохраняются в среднесрочной и долгосрочной перспективе, — заметил он. – К тому же на фоне волатильности национальных валют основных наших торговых партнеров — Турции и России стабильность маната относительна и применима только к доллару США. Такая ситуация, ко всему прочему, ограничивает использование регулирующей функции маната, стимулирует инфляционный импорт, поощряя дорогостоящие импортные операции».

Учитывая волатильность на мировом рынке, Центральному банку Азербайджана целесообразно поэтапно либерализовать валютный рынок страны, считает депутат ММ, эксперт Вугар Байрамов. По его убеждению, либеральный валютный рынок на долгосрочный период считается более застрахованным, если учитывать риски новых скачков на мировых рынках.