Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что так называемая «золотая эра» отношений с Китаем подошла к концу, отметив, что системный вызов интересам и ценностям Великобритании со стороны Пекина становится все острее.

В своем выступлении Сунак сказал, что подход Великобритании к Китаю должен измениться, и Пекин «сознательно борется за глобальное влияние, используя все рычаги государственной власти».

«Давайте проясним: так называемая “золотая эра” закончилась, как и наивная идея о том, что торговля приведет к социальным и политическим реформам», – заявил премьер-министр Великобритании.

Некоторые члены Консервативной партии критиковали Сунака, считая его менее жестким в отношении Китая, чем его предшественница Лиз Трасс. В прошлом году, когда он был министром финансов, он призвал к тонкой стратегии в отношении Китая, чтобы сбалансировать проблемы с соблюдением прав человека и расширением экономических связей.

Запланированная встреча между Сунаком и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в этом месяце на Бали не состоялась, а на прошлой неделе Лондон запретил установку камер видеонаблюдения китайского производства в правительственных зданиях.

«Мы признаем, что Китай представляет собой системный вызов нашим ценностям и интересам, вызов, который становится все более острым по мере того, как Пекин движется к еще большему авторитаризму», – сказал Сунак, имея в виду заявление телекомпании Би-би-си о том, что один из их журналистов подвергся нападению со стороны китайской полиции.

«Конечно, мы не можем просто игнорировать значение Китая в мировых делах – для глобальной экономической стабильности или таких проблем, как изменение климата. США, Канада, Австралия, Япония и многие другие тоже это понимают», — добавил британский премьер.