РИА Новости: все 23 участника переговоров поддержали договоренности ОПЕК+

Договоренности ОПЕК+ о новом сокращении добычи нефти принципиально достигнуты между всеми 23 его участниками, рассказал РИА Новости источник в одной из делегаций альянса.

«По Мексике идет доработка», — добавил он.

Накануне вечером ОПЕК+ cогласовал новую сделку. Она будет действовать до 1 мая 2022 года. Первые два месяца сокращение добычи нефти составит десять миллионов баррелей в сутки, во втором полугодии — восемь миллионов, а в 2021 году — шесть миллионов баррелей.