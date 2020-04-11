РИА Новости: все 23 участника переговоров поддержали договоренности ОПЕК+

Договоренности ОПЕК+ о новом сокращении добычи нефти принципиально достигнуты между всеми 23 его участниками, рассказал РИА Новости источник в одной из делегаций альянса.
«По Мексике идет доработка», — добавил он.
Накануне вечером ОПЕК+ cогласовал новую сделку. Она будет действовать до 1 мая 2022 года. Первые два месяца сокращение добычи нефти составит десять миллионов баррелей в сутки, во втором полугодии — восемь миллионов, а в 2021 году — шесть миллионов баррелей.
Среди 23 участников сделки десять стран ОПЕК: Алжир, Ангола, Конго, Экваториальная Гвинея, Габон, Ирак, Кувейт, Нигерия, Саудовская Аравия и ОАЭ. Еще десять государств не входят в картель: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан и Южный Судан. Еще три члена ОПЕК — Иран, Ливия и Венесуэла — освобождены от сокращений добычи из-за политических проблем (aif.ru)