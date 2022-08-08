В России приняли решение приостановить инспекцию ядерных объектов Соединенными Штатами. Это предусмотрено Договором о сокращении наступательных вооружений между странами, сообщили в МИД РФ.

Отмечается, что 8 августа РФ информировала США о закрытии доступа к инспекции ядерных объектов. Данное решение мотивируют тем, что Вашингтон хочет перезапуска инспекционной деятельности, на условиях, которые якобы «создают для Соединенных Штатов преимущества и не учитывают реалии».

«Они (новые условия США — ред.) фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории», — заявили в МИД РФ.

В ведомстве также отметили, что в связи с санкциями США «самолеты России не могут доставить инспекторов на территорию Соединенных Штатов, поскольку для них закрыто воздушное пространство». (Корреспондент.нет)