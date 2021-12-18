В субботу, 18 декабря, Россия полностью вышла из Договора по открытому небу, соответствующее решение было принято после того, как из соглашения вышли Соединённые Штаты.

Напомним, США прекратили участие в Договоре по открытому небу весной прошлого года. Кроме того, их европейские союзники отказались дать российской стороне гарантии, что информация, собранная в ходе пролётов над территорией РФ, не будет передаваться в Вашингтон.

Внутригосударственные процедуры по выходу из ДОН Москва запустила в январе этого года. В начале июня президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу . Стало известно, что РФ полностью выйдет из соглашения 18 декабря.

В единую группу с Россией в рамках договора входила Белоруссия. В Минске заявляют, что решение о дальнейшем участии или неучастии республики в соглашении будет тщательно проанализировано и принято в консультациях с Москвой.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова перечислила все нарушения Договора по открытому небу со стороны Вашингтона и стран Запада.

В частности, она рассказала, что в 2015 году США сделали невозможным проведение наблюдательных полётов над своей территорией и ограничивали возможности России по наблюдению за Алеутскими островами (aif.ru)