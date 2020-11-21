РФ и Армения подписали пакет документов о регулировании работы миротворцев

Главы Минобороны Армении и России Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу подписали пакет документов, регламентирующих деятельность российских миротворцев в Карабахе, сообщила пресс-служба армянского военного ведомства.

Во время встречи в Ереване министры высоко оценили роль и усилия России в стабилизации военно-политической ситуации в регионе и эффективность российской миротворческой миссии. Шойгу проинформировал об уже проделанной работе, а также предстоящих программах.

Стороны также отметили важность работ по обнаружению тел погибших военных, военнопленных, заложников, без вести пропавших и их обмену. Кроме того, подчеркнута важность созданного в Карабахе российского межведомственного центра гуманитарного реагирования, работа которого направлена на возвращение беженцев и восстановление гражданской инфраструктуры.

Ранее cообщалось, что российские миротворцы доставили питьевую воду в три населенных пункта Аскеранского района в Нагорном Карабахе (aif.ru)