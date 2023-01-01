В НАТО считают, что РФ не намерена отказываться от своей главной цели – установлению контроля над Украиной – и готовится к длительной войне с возможной попыткой нового наступления.

Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал в интервью российской службе «Би-би-си». Он подчеркнул, что в этой ситуации западные партнеры должны планировать долгосрочную помощь Украине в войне с Россией.

По его словам, успехи украинской армии не должны создавать, возможно, обманчивого ощущения скорой победы Киева. Россия провела мобилизацию и пополнила ряды своих военных, многие из мобилизованных сейчас проходит обучение. Все это свидетельствует о том, что враг готовится продолжать войну и возможно попытается снова осуществить наступление, отметил Столтенберг.

По мнению Столтенберга, вероятнее всего, эта война закончится за столом переговоров, как и большинство войн. Впрочем, условия этих переговоров будут зависеть от соотношения сил на поле боя.

«Поэтому если мы хотим, чтобы мирный договор закреплял положение, что Украина одержала победу как суверенное, независимое, демократическое государство Европы, мы должны обеспечить поддержку Украине. В том числе военную поддержку, потому что это единственный способ убедить Россию сесть за стол переговоров и признать Украину как суверенное, независимое государство Европы» – подытожил генсек НАТО.