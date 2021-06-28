Предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что американский и британский программист и бизнесмен Джон Макафи покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщила в понедельник газета El Pais.

Макафи был задержан в прошлом году в Испании по запросу США. 23 июня он был найден мертвым в своей камере в тюрьме провинции Барселона после того, как стало известно о том, что суд одобрил его выдачу Соединенным Штатам. Семья Макафи уже заявляла, что попросит провести повторное независимое вскрытие.

Бизнесмен в 1987 году основал компанию McAfee, которая является крупным разработчиком антивирусного программного обеспечения. В 2011 году компанию приобрела корпорация Intel. В середине июня состоялись слушания по вопросу его экстрадиции из Испании в США, на которых он называл себя жертвой преследования по политическим мотивам.

Ранее федеральная прокуратура Западного округа штата Теннесси распространила заявление, в котором говорилось, что власти США предъявили Макафи обвинения в уклонении от уплаты налогов. В прокуратуре подчеркивали, что Макафи получил миллионы долларов, в частности путем операций с криптовалютой, за проведение консультаций и за платные выступления. С 2014-го по 2018 год Макафи не предоставил налоговые декларации, несмотря на то что получил значительные средства из указанных источников, отмечали в прокуратуре. (ТАСС)