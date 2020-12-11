«Результаты саммита ЕС могут стать индикатором нового поворота в отношениях Европы с США и Турцией»

В эти дни проходит саммит ЕС, где обсуждался широкий спектр экономических и политических вопросов. Одной из тем является – политика Турции, а также санкции против нее. Иными словами, европейцы обеспокоены «расширением влияния Турции в регионе, как угрозы безопасности европейских стран».

О саммите ЕС, об отношениях Турции и Европы рассказал в интервью # эксперт по международным вопросам из Чехии Харун Сидоров.

— Как вы оцениваете отношения между Анкарой и Брюсселем на сегодня?

-В целом отношения весьма проблемные, и эта проблемность определяется двумя кризисами — европейско-турецких отношений и самого ЕС. Первый кризис начался со срыва достигнутых в 2016 году соглашений Турции и ЕС, которые должны были стать историческими на пути, если не к вступлению Турции в ЕС, то к их тесной и стратегической кооперации. Именно в рамках этого партнерства ЕС удалось решить кризис сирийских беженцев, но после попытки переворота в Турции в 2016 году, реакции на него внутри страны и изменений во внешней политике, это партнерство было фактически разрушено. При этом внутри самого ЕС нарастают как противоречия между рядом его участников (начиная с Брексита, который успел произойти за это время), так и антитурецкие настроения. Поэтому, безусловно, отношения ЕС с Турцией сегодня благополучными не назовешь.

— Несколькими днями ранее официальные представители Турции говорили о сотрудничестве с ЕС и желании стать членом этой организации. Понятно, что ЕС их не примет, тем не менее, такой жест Анкары в сторону Брюсселя — это страх перед санкциями или же прагматичная политика?

— Европа, безусловно, сохраняет важное значение для Турции, несмотря на все кризисные явления и внутри нее, и в их взаимоотношениях. Успехи Турции в экономическом и инфраструктурном развитии во многом были достигнуты в сотрудничестве со странами ЕС, которые остаются для нее важнейшими экономическими партнерами. Однако, после срыва политики углубления этого экономического партнерства, Турция сделала ставку на новую стратегию создания трансрегионального транзитного хаба и борьбы как за транспортировку, так и за добычу нефтегазовых ресурсов.

Последнее предопределило ее жесткий конфликт в Средиземноморье как минимум с двумя членами ЕС — Францией и Грецией. Сегодня вопрос заключается в том, может ли ЕС предложить Турции такие выгоды от сотрудничества с ним, которые сделают для нее целесообразными уступки в вопросе борьбы за ресурсы и транзитные маршруты с Грецией и Францией. Потому что в противном случае напряженность в их отношениях будет только нарастать.

-У Анкары плохие отношения с Грецией и Францией, именно эти страны и выступают за санкции против Турции. Однако у Германии другие взгляды. Ожидаете ли вы по итогам саммита улучшения в отношениях, так как Анкара нуждается в инвестициях из ЕС?

— Вопрос о перспективах отношений Турции с ЕС может быть увязан с вопросом о новых европейско-американских отношениях. Уходящий президент США Дональд Трамп, с одной стороны, до предела охладил американо-европейские отношения, фактически поставив под вопрос реальность и перспективы трансатлантического сотрудничества. Это вынуждало считаться с усилением геополитических амбиций и возможностей Турции, как США, которые проводили политику сдержек и противовесов в Западной Евразии, так и Европу, которая уже не могла рассчитывать на поддержку США.

С приходом к власти Джо Байдена ряд аналитиков прогнозирует восстановление трансатлантического, американо-европейского партнерства, совокупный потенциал которого в таком случае может быть обращен против его общих врагов. Вопрос в том, кто будет выбран в этом качестве. Нельзя исключать, что Турция может стать одной из главных жертв такого воссоединения двух сторон Атлантики.

Однако если острие союза будет направлено против России и/или Китая, Западу по-прежнему придется стремиться к сохранению взаимодействия с Турцией. Кроме того, надо учитывать еще и тот факт, что даже в случае смены внешней политики США по отношению к Европе, такого доверия как раньше уже не будет — в Европе все больше голосов в пользу необходимости полагаться на собственные силы и искать союзников в этом в непосредственной близости от себя.

Для ряда европейских стран Турция является таким неизбежным, хотя и не очень желанным союзником. Другие, чьим фронтменом является прежде всего Эммануэль Макрон, напротив, утверждают, что ЕС необходимо привлечь Россию и Китай к общей борьбе с усиливающейся Турцией.

Таким образом, результаты саммита могут стать индикатором либо нового поворота в отношениях Европы с США и Турцией, либо сохранения статус-кво, пока он не произошел.

— Одной из претензий к Анкаре является Карабахский конфликт. Разве новая реальность не соответствует интересам Запада, который получит более стабильный регион с открытыми коммуникациями?

-На данный момент не существует единого Запада с едиными представлениями о собственных интересах, в том числе, по данному вопросу. Но очевидно, что на Западе существует группа стран и сил, которые рассматривают Турцию в качестве главного стратегического противника и которые рассматривают процессы во всех зонах ее присутствия и усиления в первую очередь под этим углом. В этот пул я бы включил Францию, Грецию, Кипр и Австрию под их нынешним руководством.

Британии усиление Турции в разумных пределах скорее выгодно, особенно если оно будет сопровождаться ее участием в соответствующих транзитных и инвестиционных проектах. Важно, на какую из этих чаш весов поставят остальные страны Запада — Германия и ориентирующиеся на нее члены ЕС и, конечно же, новое руководство США.