Резолюция «не для всех»?

15 января все СМИ постсоветского пространства облетела новость, действительно заслуживающая пристального внимания и оценки. Особенно со стороны тех государств, которые испытывают проблемы с обеспечением своей территориальной целостности. В этот день Европейский парламент большинством голосов принял резолюцию «Об общей политике ЕС в области внешней политики и безопасности». В ней главной угрозой для стран Европы названа Россия, и небезосновательно. «Европарламент отмечает, что Россия является наиболее непосредственным источником гибридной и конвенциональной (относительно применения обычных вооружений) угрозы безопасности ЕС и стран-членов, и также активно пытается ослабить европейское единство, независимость, основополагающие ценности и международные правила», — говорится в тексте резолюции.

Но что еще более интересно, в этом документе ЕС обязуется поддерживать суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость всех стран-участниц программы ЕС «Восточное Партнерство» в рамках их международно признанных границ и в соответствии с нормами и принципами международного права. Причем, заявляется, что эта резолюция Европарламента носит не декларативный, а доктринальный характер, обязывающий исполнительные структуры ЕС учитывать ее нормативные положения при разработке и реализации внешней политики Евросоюза.

Сам заявленный посыл, конечно, замечательный, если б только не одно «но» — как приложить эту резолюцию к ситуации, в которой находятся по отношению друг к другу два таких участника программы «Восточное Партнерство», как Азербайджан и Армения? Ведь тут возникает дилемма, которой, впрочем, может и не быть, если буквально следовать положениям этой резолюции о суверенитете и территориальной целостности всех стран Восточного Партнерства.

Тем любопытнее, как официальный Брюссель намерен соблюдать положения этой резолюции, по отношению к нашим странам, по факту находящимся в состоянии острого неразрешенного территориального конфликта, грозящего перерасти в возобновление войны.

С другими-то членами Восточного Партнерства все куда понятнее. В Евросоюзе однозначно признана территориальная целостность Грузии, Молдовы и Украины, часть регионов которых, при поддержке местных сепаратистов находится под фактической оккупацией России. В адрес Москвы из Брюсселя регулярно направляются требования вывести свои войска с этих территорий, и вернуться к соблюдению неприкосновенности советских границ республик – а именно в таких пределах были признаны независимыми все постсоветские страны на уровне ООН. И Армения с Азербайджаном тут тоже не исключение.

Но у Армении-то вопросов нет – они с Беларусью единственные в шестерке Восточного Партнерства, кто с момента развала СССР не видели на своих землях сапога оккупанта. А Азербайджан наблюдает его с самого начала 90-х. И для европейцев вовсе не секрет, что призывники из Армении в большинстве своем направляются служить в оккупационные соединения своей страны на землях Азербайджана, в Нагорном Карабахе. Все довольствие и вооружения у них тоже из Армении – чем не оккупация территорий соседней страны? Но парадокс в том, что против такой сильной в военном отношении страны, как Россия, у Европарламента, у Еврокомиссии выступать в открытую смелости хватает – они прямо обвиняют ее в захвате и в контроле над частью территорий Грузии, Молдовы и Украины. Но как только заходит речь о ровно такой же проблеме Азербайджана, заявления европейцев сразу становятся какими-то тихими и невнятными. Хотя в нашем-то случае агрессор не столь велик и ужасен. Чем объясняются такие двойные стандарты и почему Брюссель позволяет себе пасовать перед Ереваном, воздерживаясь даже от строгого тона при общении с его представителями, вопрос до сих пор открытый. Есть разные версии насчет того, почему так происходит, но четкого ответа нет.

Так вот теперь, после выхода свежей и вроде бы недвусмысленной по содержанию резолюции Европарламента, настает время спросить в очередной раз – а в чем польза новой бумаги конкретно для Азербайджана? Намерены ли чиновники Европы каким-либо образом признавать и поддерживать территориальную целостность нашей страны в своей повседневной практике? Пока что для такого оптимизма никаких оснований нет.