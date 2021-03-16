Резолюция есть – доказательств нет

На сайте Европарламента появился текст резолюции под названием «Сирийский конфликт — 10 лет после восстания». Весьма обширный документ датирован 11 марта, и в двух его пунктах упоминается территория Азербайджана.

В первом из них говорится: «По данным стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Турция перебросила сирийских наемников в Нагорный Карабах». В другом пункте Европарламент «решительно осуждает использование Турцией сирийских наемников в конфликтах в Ливии и Нагорном Карабахе в нарушение международного права».

Оба пункта резолюции вызывают вопросы к Европарламенту, точнее, к степени непредвзятости евродепутатов, когда речь заходит о Второй Карабахской войне. Зачем вставлять в текст резолюции, касающейся 10-летнего юбилея событий в Сирии, упоминание о том, что, дескать, «по данным» стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Турция перебросила сирийских наемников в Нагорный Карабах? Где сами-то эти данные? Ведь их нет.

И на таком фоне тем более странно звучит то, что Европарламент «решительно осуждает использование Турцией сирийских наемников в конфликтах в Ливии и Нагорном Карабахе в нарушение норм международного права». Как можно осуждать нечто никем не доказанное? Само собой, такое не к лицу собранию народных избранников стран Евросоюза, который принято считать образцом честности и демократии в современном мире. Чем же объяснить такую неприкрытую предвзятость евродепутатов в отношении Турции?

Охарактеризовать эту ситуацию для # согласился известный эксперт в сфере международных отношений, руководитель клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде:

— Здесь явно просматривается политическая ангажированность, политический интерес отдельных государств ЕС. В частности, за пунктом, касающимся якобы привлечения Турцией наемников-террористов из Сирии для участия в войне в Карабахе, скорее всего, стоит Франция. Недаром там в качестве источника «данных» приводятся страны-сопредседатели МГ ОБСЕ. Поскольку Франция единственная из этих стран является членом Евросоюза, можно предположить, откуда тут ноги растут. Тем более, что представители Франции активно педалировали эту тему, парламент Франции принял соответствующую, достаточно предвзятую резолюцию в отношении якобы участия иностранных боевиков на стороне Азербайджана в последней войне. Голландия тоже поддержала эти тезисы.

Понятно, что все эти обстоятельства, связанные с Карабахской войной, за уши притянуты к резолюции по Сирии. Это делается с одной целью – наказать Турцию, упрекнуть ее в нелояльном отношении к странам ЕС и обвинить во всех смертных грехах, что называется.

Утверждения смехотворные, поскольку за все эти пять месяцев никаких фактов по ним так приведено и не было. Ничего не обнародовано, никаких серьезных доказательств участия наемников. Ни живых террористов, ни их тел представлено не было. Был даже смехотворный эпизод в ходе войны, когда армянская сторона утверждала, что трупы наемников съели местные кабаны.

И Европарламент подобной резолюцией ставит себя в смешное, конечно, положение. Я думаю, еще последуют на это ответы Баку и Анкары. Негоже столь вольно интерпретировать собственные страхи и выдавать желаемое за реальное.

От того, что принимаются такие резолюции, Армении лучше не становится. Вот эти самые интересанты, которые пытаются как-то отыграть ситуацию назад, оказывают по большому счету медвежью услугу нашему региону. Они фактически стараются реанимировать старую повестку в новых условиях. Сегодня мы говорим об урегулировании ситуации в регионе, о решении вопросов, связанных с разблокированием путей сообщения, с восстановлением экономических связей, а подобные резолюции торпедируют этот процесс.

Если Евросоюз действительно хочет активно участвовать в новых реалиях, он должен сотрудничать со странами региона, а не обращаться к прошлому. К сожалению, здесь присутствует факт недальновидной политики. Видно, кому-то хочется, чтобы проблемы оставались, чтобы они носили затяжной характер.

Кстати, эта самая резолюция никак не способствует и нормализации ситуации в Сирии. Она лишь подливает масла в огонь. Мы знаем, что активные внешние участники сирийского процесса сегодня это Турция, Россия, Иран, а ЕС поставил себя вне игры в Сирии. И вот такими неадекватными резолюциями Брюссель все сильнее отдаляет себя от реальной политики и абсолютно не способствует нормализации обстановки ни в Сирии, ни в Карабахе.