Министр обороны Алексей Резников подал документы на согласование кандидатур волонтера Виталия Дейнеги и нардепа V, VI и VII созывов, экс-посла Украины в Канаде Андрея Шевченко на должности своих заместителей.

Как сообщает #, об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Резников анонсировал новые назначения в Минобороны 13 февраля.

»Будут новые заместители министра. Соответствующие документы на согласование я уже представил», – отметил он в Facebook.

Согласно данным сайта Минобороны, у Резникова шесть заместителей.