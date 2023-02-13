Министр обороны Алексей Резников подал документы на согласование кандидатур волонтера Виталия Дейнеги и нардепа V, VI и VII созывов, экс-посла Украины в Канаде Андрея Шевченко на должности своих заместителей.
Как сообщает #, об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.
Резников анонсировал новые назначения в Минобороны 13 февраля.
»Будут новые заместители министра. Соответствующие документы на согласование я уже представил», – отметил он в Facebook.
Согласно данным сайта Минобороны, у Резникова шесть заместителей.