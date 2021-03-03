Реза Дегати обратился к UNESCO: Где украденные артефакты из Кельбаджара?

Всемирно известный фотограф из Франции Реза Дегати продолжает доносить миру реалии постармянской оккупации и следы фашизма на освобожденной территории Азербайджана в Карабахе.

Реза Дегати стал одним из первых иностранных репортеров, посетивших Карабах сразу после освобождения от армянских оккупантов. Это дало ему возможность подготовить невероятный по эмоциональному накалу репортаж, показать всему миру, во что агрессор превратил цветущий рай и культурную колыбель Азербайджана город Шушу, разрушенные по всему Карабаху исторические и архитектурные памятники, представляющие ценность для мирового культурного наследия.

Реза Дегати не раз признавался журналистам в том, что все увиденное им в Карабахе очень сложно подается какому — либо осмыслению.

Своими впечатлениями фотограф делится с подписчиками в Instagram и Facebook, где он создал проект «Культурный геноцид Карабаха» и делится снимками и рассказом под хештегом #KarabakhCulturalGenocide.

В рамках данной серии Дегати показал фотографию разбитой статуи азербайджанского оперного певца Бюльбюля, представил репортаж «Агдам. Хиросима 21 века», продемонстрировал многие другие кадры, олицетворяющие всю жестокость и варварство армянских оккупантов.

Вчера фотограф разместил в Instagram фотографии из освобожденного Кельбаджара.

«Этот город был известен музеями, которые были украшены полудрагоценными камнями, мозаикой, многочисленными статуями внутри, золотыми орнаментами и историческим артефактами. Когда армянские войска оккупировали Кельбаджар, они дали жителям 10 часов на то, чтобы сбежать, либо умереть. В такой спешке люди попросту замерзали в суровых заснеженных горах.

Армянин разграбил и уничтожил все, включая кладбища. Мне как архитектору всегда хотелось увидеть эти музеи и их уникальные фасады. Но приехав в Кельбаджар, я не нашел ничего. Просто пустота! Армяне разрушили даже фундамент этих музеев… Где же теперь все эти тысячи артефактов и золотых статуй?».

Последний вопрос Реза Дегати адресовал UNESCO, подчеркивая, что все эти достояния являются частью общего наследия человечества.

Вопросы, на которые пока нет ответа. Но очень хочется верить, что будут…