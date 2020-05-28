Решение США прекратить исключение из-под санкций ряд проектов в Иране вызвало сожаление ЕС

Евросоюз сожалеет, что Соединенные Штаты приняли решение прекратить вводить временные исключения из режима санкций, которые позволяют Ирану получать от стран — участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) помощь в области мирного освоения атома. Об этом в четверг заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на видеоконференции ООН по финансированию международного развития в условиях пандемии коронавируса.

«Я должен сказать, что сожалею о вчерашнем решении США не продлевать исключение из-под санкций проектов, подпадающих под СВПД», — сказал он. (ТАСС)