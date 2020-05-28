Решение США прекратить исключение из-под санкций ряд проектов в Иране вызвало сожаление ЕС

Евросоюз сожалеет, что Соединенные Штаты приняли решение прекратить вводить временные исключения из режима санкций, которые позволяют Ирану получать от стран — участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) помощь в области мирного освоения атома. Об этом в четверг заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на видеоконференции ООН по финансированию международного развития в условиях пандемии коронавируса.

«Я должен сказать, что сожалею о вчерашнем решении США не продлевать исключение из-под санкций проектов, подпадающих под СВПД», — сказал он. (ТАСС)

| 2020-05-28T18:57:19+04:00 28 мая 2020, 20:56|12345 (Пока оценок нет)
|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss