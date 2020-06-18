Решение об ужесточении карантина к концу недели пока не принято — Кабмин

Решение об ужесточении карантина к концу недели на некоторых территориях Азербайджана пока не принято.

Об этом сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

По его словам, общественность сразу будет проинформирована, если такое решение будет принято.

Отметим, что ранее председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы на брифинге в Оперативном штабе при Кабмине сказал, что в на этой неделе в пятницу и субботу может быть ужесточен действующий карантинный режим.