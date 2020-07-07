Решение конфликта через перетягивание симпатий населения

Интересная инициатива правительства Грузии – оно приняло постановление, согласно которому каждый житель оккупированных Абхазии и Южной Осетии при желании может быть зачислен в любой выбранный им вуз на территории Грузии. Для этого абхазским и южноосетинским абитуриентам необязательно для подачи документов приезжать на свободные территории Грузии. Молодые люди могут просто направить соответствующие документы в выбранный ими университет по электронной почте. Кроме того, правительство Грузии выделит гранты для обучения абхазов и осетин на платных отделениях самых престижных университетов, что позволит сделать для них учебу бесплатной.

Что это даст? Очевидно, это зримое, практическое подтверждение того, что Грузия считает жителей оккупированных земель своими гражданами. Однако вопрос, дают ли подобные действия какие-то результаты на практике? Ведь было же введено и действует правило о бесплатном внеочередном обслуживании жителей оккупированных территорий в клиниках Грузии — сказалось ли это на улучшении имиджа Тбилиси в глазах жителей Абхазии и Южной Осетии?

И еще интересно, при каких условиях власти Азербайджана могли бы проявить подобную же инициативу в отношении армян Нагорного Карабаха? Например, им можно было бы предложить обучение на русских отделениях вузов Баку. Но при каких условиях это возможно, хотя бы гипотетически?

На эти вопросы # дал свои ответы директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев:

— Могу с уверенностью сказать, что все инициативы, направленные на мир, являются полезными и действенными. Еще до войны 2008 года Грузия всеми силами старалась развивать регионы, которые позже были оккупированы Кремлем. Даже в той сложной ситуации, когда каждый день были провокации, центральные власти занимались там развитием инфраструктуры, строительством, работали рынки, открывались магазины разной направленности. Абхазия должна была стать вторым Батуми, если не лучше. Вместо чего, эти регионы теперь полностью заброшены, ничего не ремонтируется, в зданиях до сих пор дыры от пуль еще с начала 90-х.

Я уверен, что инициативы по привлечению жителей оккупированных регионов к жизни остальной части Грузии обязательны и полезны. Абхазы и осетины (хотя осетины почти все уехали из Цхинвали, так как там одна большая военная база) — люди из этих регионов массово ездят на лечение в Тбилиси и другие города. Это очень сложно, так как оккупационный режим как может запрещает людям любое перемещение, но они все равно находят пути и едут.

То же самое с учебой. Молодежи там осталось мало. Все бегут. Но, кому удается, стараются учиться с этой стороны колючей проволоки.

Помогает ли это решить вопрос? И да, и нет. Решить вопрос может только самое активное международное давление на Кремль. Но способствует ли мирный процесс тому, что однажды люди за линией захотят жить одной семьей и называться Грузией, как это есть на самом деле — да, безусловно. Я бы еще рекомендовал властям Грузии активно развивать деревни и районы вдоль линии, чтобы люди там видели, куда можно идти, если прекратить поддерживать оккупантов. Это очень важно.

По поводу Карабаха я бы, если это интересно, посоветовал обеим сторонам делать максимум, чтобы люди там могли жить спокойно и мирно. Если нет возможности договориться сейчас, то хотя бы, чтобы больше ни один человек не погиб. Договоренности придут со временем. Но горячий конфликт вредит всем, мешает развитию, экономике, движению, нагнетает язык ненависти и злобы. Зачем? Не мне решать, но вложение всех интеллектуальных, материальных средств в развитие близлежащих территорий к оккупированным — стало бы хорошим сигналом. Пока идет риторика войны, договориться ни о чем точно не получится. Это ведь не только земли, но и люди. Жизни. Жизни — важнее всего, и чем раньше все мы с этим согласимся, тем быстрей регион заживет нормально. Не в ущерб, но для достижения мира и, однажды, крепких договоренностей, которые не сможет подорвать ни Кремль, ни кто-либо еще.