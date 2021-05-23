Репортер Эмили Уайлдер, проработавшая в агентстве Ассошиэйтед Пресс (АП) две недели, заявила, что была уволена из агентства за поддержку Палестины.
Как сообщила сама репортер газете Guardian, в АП обосновали решение об увольнении тем, что девушка за время работы нарушила политику агентства в отношении социальных сетей, представитель АП также назвал газете эту причину увольнения.
Уайлдер сделала заявление в социальных сетях, где изложила свою версию событий. По ее словам, она открыто выступала за защиту прав человека в Палестине еще будучи студенткой Стэнфордского университета, который она окончила в прошлом году. Она утверждает, что сторонники республиканцев в Стэнфорде запустили кампанию с целью дискредитировать Уайлдер, используя ее активистскую деятельность. Девушка заявила, что получила в свой адрес множество сексистских, антисемитских и расистских комментариев.(РИА Новости)