Уайлдер сделала заявление в социальных сетях, где изложила свою версию событий. По ее словам, она открыто выступала за защиту прав человека в Палестине еще будучи студенткой Стэнфордского университета, который она окончила в прошлом году. Она утверждает, что сторонники республиканцев в Стэнфорде запустили кампанию с целью дискредитировать Уайлдер, используя ее активистскую деятельность. Девушка заявила, что получила в свой адрес множество сексистских, антисемитских и расистских комментариев.(РИА Новости)