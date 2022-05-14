Американский рэпер Lil Keed (Ракхид Джевон Рендер) скончался в возрасте 24 лет. Эту информацию подтвердил его брат, рэпер Lil Gotit (Семая Заир Рендер). Причина смерти на данный момент неизвестна.

«Не могу поверить, что я видел, как ты умер сегодня, бро. Это тяжело для мамы, папы, наших братьев, Нейчур [дочь погибшего», — написал брат артиста в соцсетях.

Рэпер Lil Keed выпустил дебютный студийный альбом «Long Live Mexico» в 2019 году. Он сотрудничал с лейблами YSL Records и 300 Entertainment. Песня Lil Keed «Nameless» достигла 42-й позиции в чарте Billboard Hip Hop/R&B Songs Airplay. В 2020 году при создании альбома «Trapped on Cleveland 3» артист сотрудничал с Трэвисом Скоттом, Young Thug и Крисом Брауном. («Газета.Ru»)