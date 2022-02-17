Вопреки пандемии отечественный ненефтяной сектор переживает рекордный рост, и все же по сравнению с соседними странами экспорт неуглеводородной продукции из Азербайджана не сопоставим с соседними странами.

«В 2021 году экспорт ненефтяной продукции из Азербайджана достиг рекордных показателей, увеличившись на 47,2% по сравнению с 2020 годом. Диверсификация ненефтяной экономики и наращивание производства конкурентоспособной продукции способствует росту несырьевого экспорта», — сообщил в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Впрочем, растут показатели неспроста. Ведь если обратиться к цифрам, за минувший год национальная экономика выросла более чем на 5%, а прирост в ненефтяном промышленном производстве достиг аж 20%, а такие подвижки не могли не сказаться на суммарных объемах вывозимой на экспорт несырьевой продукции.

О масштабах прогрессирующей динамики говорит статистика, согласно которой страна завершила минувший год положительным сальдо внешнеторгового баланса в 12 млрд 144 млн долларов, где 23 млрд 850 млн долларов (67,1%) – экспорт, а на долю импорта пришлось 11 млрд 705 млн манатов (32,9%).

При этом несырьевой экспорт достиг 2,713 млрд долларов. По свидетельству депутата и эксперта Вугара Байрамова, это крупнейший показатель за всю историю независимости нашей республики.

По данным Государственного таможенного комитета, 41,6% нашего экспорта пришлись на Италию, 12,7% Турцию, 4,1% — Россию и 4,0% на Израиль. В пятерке лидеров ненефтяного экспорта из Азербайджана Россия — 32,3%, далее в этом рейтинге следуют Турция — 24,9%, Швейцария — 8,3%, Грузия — 5,8% и США — 2,8%. Россия по-прежнему лидирует в импорте с 17,7%, за ней следуют Турция с 15,8% и Китай с 14,0%.

Как сказал экономист в беседе с #, одним из ярких моментов внешней торговли является продолжающийся рост импорта по целому ряду продовольственных товаров. Так, по сравнению с позапрошлым годом, почти в два раза увеличился импорт сахара-сырца, картофеля (17,7%), свежих овощей (12,4%), шоколада, мяса птицы и субпродуктов, фруктов и пр. «Рост импорта сельхозпродукции, фруктов и овощей вновь выдвигает на повестку вопрос о необходимости наращивать их внутреннее производство. Поскольку наряду с этим мы импортируем инфляцию. В условиях повышения мировых цен на продовольствие и его дефицита решение этой проблемы должно быть в приоритете», — отмечает Байрамов.

Прошлый год отметился небывало высоким приростом несырьевого экспорта, комментирует экономист Халид Керимли. «Показатели нашей страны по этой позиции не могут не радовать, — заметил он. – Но даже несмотря на это, если сравнивать с соседними странами, где нет нефти и газа, наши достижения все же выглядят скромно, поскольку ненефтяной экспорт у нас в разы меньше. Это касается и объемов экспорта и его доли на душу населения. Наши рекордные показатели в два–три раза скромнее».

Структура нашего ненефтяного экспорта при этом не меняется, поясняет Керимли: «Это, главным образом, золото, хлопок в виде сырья, но не готовой продукции. Весомую долю экспорта составляет сельхозпродукция, те же томаты, хурма и пр., продукция нефтехимической отрасли. В структуре экспорта доля продукции с высокой добавленной стоимостью все еще на низком уровне – мы не вывозим высоких технологий и тому подобное. Основные направления нашего ненефтяного экспорта также не поменялись — это российский и турецкий рынки».

По мнению экономистов, прирост экспорта «реально осязаемой» продукции на таком уровне по итогам прошлого года позволяет надеяться на дальнейшее восхождение экономики к поставленным целевым ориентирам, поскольку в условиях нестабильности мировой экономики упомянутый показатель прироста хоть и рекордный, но все еще хрупкий порог.