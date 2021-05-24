Обнародован список бюджетных организаций и организаций, получающих финансовую помощь из госбюджета, не представивших отчет за прошлый год в Счетную палату.

Это нашло отражение в отзыве Счетной палаты на законопроект «Об исполнении госбюджета Азербайджанской Республики 2020 года» и годовой отчет об исполнении госбюджета Азербайджанской Республики 2020 года.

Несмотря на то, что в соответствии с правовыми актами отчет требовалось представить в Счетную палату до 1 марта, следующие бюджетные организации и организации, получающие финансовую помощь из госбюджета, не представили отчет в Счетную палату на 1 мая 2021 года:

1. Министерство образования;

2. Министерство труда и социальной защиты населения;

3. Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения;

4. Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию;

5. ООО «Бакинский Конгресс Центр»;

6. Национальное представительство Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Азербайджане;

7. Азербайджанский Издательский Дом;

8. ЗАО «Aзерголд»;

9. ЗАО АZAL;

10. ЗАО «Азербайджанское Каспийское Пароходство»;

11. ОАО «Азерэнержи»;

12. ОАО «Азерхалча»;

13. Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии.