Агрегатор социологических опросов на сайте FiveThirtyEight предположил, что процент американцев, не одобряющих деятельность администрации президента Джозефа Байдена достиг 51,7%.

Как передает Газета.Ру, на сайте социологической службы Rasmussen Reports сообщается об еще одном «антирекорде» Джозефа Байдена — 16 ноября впервые тех, кто «однозначно поддерживает» (20%) нынешнюю администрацию на 30% меньше, чем тех, кто «однозначно не поддерживает» (50%).

Джозеф Байден занимает пост президента США с января 2021 года. Изначально, его антирейтинг был ниже 35%, однако уже к концу августа граждан, одобряющих политику Белого дома, стало меньше тех, кто не одобряют. Для сравнения антирейтинг Трампа к 16 ноября 2017 года — первого года его президентства составлял 55,5%, а Барака Обамы к середине ноября 2009 года — 44%.