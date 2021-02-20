«Рефлексия на трагедию. Эмоции. Слезы» — Выставка в Баку, которую нельзя пропустить – ФОТО

Выставка «Сотвори себе остров», открытая в Музее живописи Азербайджана XX-XXI еще в декабре, бьет все рекорды, привлекая внимание, как обычных жителей, так и иностранных гостей, в том числе послов и представителей международных организаций.

Учитывая такой интерес, корреспондент # отправился в музей, расположенный на Площади Государственного флага, и попросил куратора проекта, — заслуженного художника Азербайджана Сабину Шихлинскую провести персональную экскурсию для наших читателей.

О чем выставка?

Выставка – уникальный проект Пространства современного искусства YARAT, отражающий арт обстановку Баку периода 1988 — 1996 гг., рассказывает Сабина Шихлинская:

«Поздний этап перестройки. Самый апокалиптический период в истории человечества в целом. Пал СССР, разрушена Берлинская стена, воссоединилась восточная и западная Европа. Советские войска вышли из Афганистана. В Азербайджане в этот период были очень трагические времена. Черный январь 1990 года. Начало оккупации Карабаха. Потеряна одна пятая часть Азербайджана. Миллион беженцев. Страна погрузилась в пучину хаоса. Только в 1994 году, когда Гейдар Алиевич более или менее разрешил военную ситуацию, и мы подписали контракт века, жизнь потихоньку начала налаживаться…»

Художник — это зеркало происходящего, — рассуждает Сабина Шихлинская. По словам куратора, творческие люди переживали тот период очень эмоционально. Многие, не выдержав, покинули Родину. Были те, кто хотел покончить жизнь самоубийством…

«Но именно в этот период в нашей культуре появляются произведения высочайшего художественного, духовного и эмоционального накала. Нет конъюнктуры. У художников нет желания выставлять или продавать свои произведения. Только чистая рефлексия на трагедию. Эмоции. Слезы. И это подтверждает коллекция, которую я собрала», — приглашает Сабина Шихлинская в экскурс по прошлому, оставившему след в сердце каждого азербайджанца…

Интересные детали

Для усилия эмоционального восприятия Сабина Шихлинская поломала три стены, расширив и без того огромное выставочное пространство музея. Это позволило куратору создать уникальную экспозицию не только с точки зрения творческого подхода, но и мультимедийности. На выставке дух конца 80-х – начала 90-х передают картины, скульптуры и мониторы, транслирующие хронику того периода: митинги на Площади Азадлыг в Баку, слезы и ужасы очевидцев резни мирных жителей столицы, учиненной советской армией, Аллея героев, утопающая в миллионе гвоздик… Об этом – фильм, транслируемый с монитора, установленном на втором этаже музея. 20-ти минутную документальную ленту, созданную на основе материалов Объединения фотографов Азербайджана, Сабина Шихлинская называет «эффектом 25 кадра».

Почти все картины, представленные на выставке, демонстрируются впервые. Среди них есть настоящие находки. И даже загадки. Об этом чуть позже. Некоторые работы были найдены на складах Союза художников, другие – пылились в гаражах у самих авторов, а ряд работ пришлось реставрировать прямо в музее.

В центре зала расположилась «выставка в выставке» — на большом мониторе демонстрируются работы художников, не вошедшие в экспозицию, а также их лица: многих авторов совершенно не узнать спустя 30 лет… В экспозиции – около 90 работ 21 художника: Шамо Абасов, Мелик Агамалов, Эльяр Алимирзоев, Мусеиб Амиров, Гусейн Хагвердиев, Уджал Хагвердиев, Камал Ахмед, Расим Бабаев, CHINGIZ, Инна Костина, Теймур Даими, Сабина Шихлинская, Муслим и Ирина Эльдаровы и др.

Название выставки взято из строк поэмы Айдына Эфенди, большого друга азербайджанских художников. Поэт тяжело перенес политическую и социальную ситуацию в Баку, и покинул этот мир в 1994 году.

Под музыку Рафика Бабаева

Созерцание работ происходит под мелодичные ноты знаменитого Рафика Бабаева. И это тоже очень символично: в 1994 году известный джазовый музыкант и композитор стал жертвой террористического акта, организованного спецслужбами Арменией в бакинском метрополитене.

Куратор условно разделила выставку на три категории: Предчувствие, Трагедия, Надежда.

Экспозицию открывает монументальная работа Мелика Агалалова – «Январь 1990 года». Художник, знаменитый во всем мире своими красивейшими натюрмортами в духе голландских мастеров, неузнаваем в этом произведении, которое технически и по эмоциональному накалу выполнено совершенно в другом настроении и стиле.

Завершает выставку серия фотографий Эльнура Бабаева «Окна». В 1993 году художник по приглашению Красного креста принял участие в программе арт реабилитации по работе с беженцами. Он фотографировал окна палаток, в которых жили вынужденные переселенцы из Карабаха. Работы, как говорится, из серии «когда слова излишни».

Эксклюзивы выставки: «Обижаная» девочка Шамо Аббасова и другая сторона ширмы Расима Бабаева

Отбирая для выставки работу известного и одного из самых коммерчески востребованных художников Азербайджана Шамо Аббасова в мастерской художника, Сабина Шихлинская останавливает взгляд на фигурке маленькой девочки на холсте. «Как рассказала супруга художника, эта картина была очень дорога Шамо. Он написал ее в 1995 году. Портрет девочки – беженки, обиженной из-за того, что армяне отобрали у нее право жить на земле, на которой она родилась. «ОБИЖАНАЯ», — написал художник, плохо говорящий по-русски сзади холста.

Спустя 19 лет, незадолго до смерти Шамо Аббасова, с картиной произошло чудо: из глаз девочки потекли слезы. «Шамо тогда сказал, что эту картину мы никогда не продадим, что живая, и что всегда должна стоять на видном месте в мастерской», — рассказала супруга мастера. Загадочная картина впервые «вышла в люди» и увидеть ее можно только на этой выставке. Она расположена рядом с другой работой Шамо Аббасова – скульптурным произведением «Семья». «Я посчитала, что в такой компании «обиженной девочке» не будет одиноко», — говорит Сабина Шихлинская.

Еще одна работа, которую можно рассматривать как феномен — обратная сторона арт ширмы Расима Бабаева, которую впервые демонстрируют с «изнаночной стороны». Работа, известная коллекционерам и поклонникам живописи как «Ем, пью, кайфую», на которой изображен эгоистичный див, предстает совершенно в ином понимании с другой стороны. Художник изобразил на ней битву добра (азербайджанская беженка с ребенком на руках) и зла (армянский агрессор, уничтожающий мирных азербайджанцев).

Также на выставке впервые демонстрируется работа Расима Бабаева, написанная им 21 января 1990 года. Картину организаторам выставки предоставил сын художника, Эльнур Бабаев. Он рассказал, что его знаменитый отец создал эту работу после того, как своими глазами увидел то, что натворили русские войска на площади около Сальянских казарм в Баку.

«Он вернулся в свою мастерскую, плача, бросил на холст ткань, которой вытирал кисти, и залил ее красной краской… Сзади написал – «Гыргын. 20 января», — рассказал Эльнур Бабаев.

Каждое творение, представленное на выставке, заслуживает отдельного разговора. Поэтому, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Выставку можно посмотреть как самостоятельно, так и попросить гида провести экскурсию. Но настоящая удача – прогуляться по залу с человеком, создавшим эту поражающую любое, даже самое искушенное воображение, экспозицию – куратором Сабиной Шихлинской.

На выставке действительно собраны уникальные произведения. Есть гениальные работа знаменитого художника, общественного деятеля и пропагандиста азербайджанской культуры Муслима Эльдарова, необычные произведения Мусеиба Амирова, работа самой Сабины Шихлинской, картина, написанная на дикте, Эльяра Алимирзоева, неожиданные творения Ирины Эльдаровой, философский шедевр Теймура Даими, картина – завещание Кямала Ахмеда — «Дорога в рай», инсталяция одного из первых азербайжанских концептуалистов Чингиза Бабаева «Причал моей души», «Мирца» Уджала Ахвердиева…

Выставка «Сотвори себе остров» открыта для всех желающих до 30 мая, вход – свободный со вторника по пятницу с 12:00 до 18:00.