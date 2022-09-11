После удачного наступления ВСУ на Харьковщине российские власти «отложили» проведение референдумов о «присоединении к России» оккупированных украинских территорий.

Об этом сообщает российские издание «Медуза».

Как пишет издание, единственная причина этого решения — успешное контрнаступление украинских войск на Харьковском направлении.

Связанные с Кремлем политтехнологи, работавшие в Харьковской и Запорожской областях, уже отозваны в Россию. «Поступил приказ ехать домой», — пишет издание.

В Херсонской области российские «политтехнологи», готовившие референдум, пока остаются.

По состоянию на 11 сентября до выхода на госграницу на Харьковщине ВСУ оставалось пройти еще 50 километров.