Кредиты на покупку электроники и бытовой техники – популярный в нашей стране тренд. Особенно привлекателен такой вид торговли для тех, кто, например, готовит приданое для дочери или покупает «навороченный» телефон для «доставшего вконец» чада.

Покупатель идет за товаром в рассрочку, и первым делом он, разумеется, обращается в онлайн-магазин. Там, как обычно водится на сайтах местных торговых сетей, все чин чином и во благо покупателя: цены бюджетные, никакого первоначального взноса и даже процентов по кредиту. Создается впечатление, что сеть магазинов в угоду покупателю готова на самые безумные жертвы. Но стоит обратиться непосредственно к продавцам за покупкой, как сказочная карета превращается в тыкву, и все возвращается на круги своя.

В итоге клиенту остается или уйти от продавцов восвояси, или же, пожалев свое время и силы, согласиться на совершенно другие условия. О том, что наши магазины бытовой техники и электроники вызывают немало нареканий именно по части недобросовестной рекламы, известно давно и немало пишется в прессе. Недавно в этом убедился на личном опыте экономист Рауф Гараев, поведавший читателям о своей попытке купить телефон в одной из таких торговых сетей:

«Поскольку информация о товаре размещается на интернет-ресурсе торговой сети, я решил, не теряя времени, выяснить все онлайн. По интернету мне сообщили, что кредит на телефон даже не подразумевает первоначального взноса и комиссии. От меня же требуется всего ничего: прийти в ближайший филиал магазина с паспортом. Мол, сотрудники магазина ознакомятся с данными, узнают, нет ли других задолженностей и уже после этого оформят кредит.

Словом, шел в офис окрыленный предвкушением столь выгодной сделки, но самое интересное началось непосредственно в магазине. Обсудив детали кредита с продавцами, стало понятно, что обещанные оператором условия – вымысел. На деле же кредит мне оформят только по уплате пятипроцентной комисси. Но и это не все. Нужно еще приплатить за услугу по выяснению, а нет ли у меня банковской задолженности», — делится с нами Гараев.

Как обычно происходит в таких случаях, изумленный странной нестыковкой обещаний и реальности, наш собеседник не замедлил снова связаться с виртуальным оператором продаж этой торговой сети, чтобы узнать, что же все-таки происходит, и почему столь красочно описанные им условия на деле не действуют. Оказалось, что на другом конце связи про это тоже не в курсе, но обязательно выяснят.

«Меня попросили рассказать, в каком филиале магазина это происходило, — продолжил собеседник. – На мой ответ, какая разница, и что изменится в их политике от этой информации, на том конце сообщили, что это мой выбор. Впрочем, это не единственная история, когда наши крупные сети продаж бытовой техники и электроники обманывают граждан. Не менее неприятный случай произошел с моим родственником. Он купил телефон без кредита, заплатил всю сумму, а после через месяц пришлось обратиться в сервисный центр магазина, потому что по непонятной причине перестал работать экран устройства.

Но вместо того, чтобы взять и починить товар, как это обещано в гарантийном талоне, сервисные мастера вдруг сообщили, что, мол, покупатель уронил телефон и поломка произошла по его вине. А значит, ему за ремонт придется заплатить. Хотя ничего подобного не было. В результате покупатель поменял экран в другом месте, и заплатил за это еще 200 манатов, переплатив еще 50 процентов от стоимости покупки. Что же до гарантии, она тоже оказалась фикцией».

В рейтинге нарушений прав покупателей магазины мобильных телефонов, электроники и бытовой техники давно уже вышли в лидеры, сообщил в свою очередь глава «Союза свободных потребителей» Эюб Гусейнов. Он сообщил, что в подведомственную организацию поступает немало жалоб от покупателей на заведомо испорченную технику и другие неудобства, чинимые недобросовестным бизнесом. «Что касается мобильных, обычно продавцы отказываются вернуть деньги, уплаченные за неисправную технику, объясняя это тем, что клиент поцарапал телефон и, мол, теперь по этой причине такая опция ему недоступна. Поэтому, если приносите технику, сохраняйте бдительность. Сотрудники сами ставят такую царапину, чтобы вы не могли ее вернуть – сегодня это самая распространенная уловка, но есть, конечно, и другие способы отказать в дорогостоящем ремонте».

Как быть в такой ситуации простым гражданам, попавшимся на удочку недобросовестных поставщиков услуг и продавцов, неизвестно. Обычно в таких случаях ССП посылает запросы от обманутых покупателей в государственные органы, отвечающие за защиту потребительских прав. А в итоге гражданам советуют решать свои проблемы в суде, хотя, понятное дело, тратить свое время и силы, обивая пороги судебных инстанций, никто не захочет. Обманутые покупатели в массе своей отказываются от подобной идеи и остаются у разбитого корыта, а недобросовестный бизнес продолжает свое темное дело. Со слов Гусейнова, отсутствие адекватной потребительской политики приводит к необоснованному росту цен и ухудшению качества товаров и услуг.