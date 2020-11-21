Разведслужбы стран ЕС впервые подготовили доклад об общих угрозах

Разведслужбы ЕС впервые подготовили доклад об общих угрозах для Евросоюза, это первый шаг в общей стратегии евробезопасности.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил по итогам заседания глав минобороны Евросоюза верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Доклад об общих угрозах, который разведслужбы ЕС подготовили впервые… — это первый шаг в общей стратегии евробезопасности», — сказал он.

Министры обороны Евросоюза в пятницу в режиме видеоконференции обсуждали общие «стратегические ориентиры» в обороне и безопасности. Это должно позволить лучше реагировать на внешние кризисы, защищать ЕС, его граждан, более эффективно использовать имеющиеся возможности.

Как сообщил накануне встречи источник в ЕС, в рамках подготовки «стратегических ориентиров» разведывательные службы ЕС в начале ноября завершили работу над анализом рисков. Это первый подобный документ в истории Евросоюза.

По словам источника, внутренняя разведывательная служба ЕС подготовила за последние месяцы анализ рисков на базе информации, полученной от разведок 27 стран-членов. Он добавил, что документ носит закрытый характер и не будет обнародован.

Работа над стратегическими ориентирами ЕС продолжится в 2021 году, утверждение документа Советом Евросоюза ожидается в первом семестре 2022 года.