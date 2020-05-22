Разуваев: На 2021-2022 гг. мы ориентируемся на уровень $50-70 за баррель

После исторического падения цен на нефть, когда энергодобывающие страны доплачивали покупателям за то, чтобы они эту нефть взяли, сейчас мировые цены на «черное золото» взяли курс на стабильный рост.

Согласно информации, стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures на утро четверга составляет $36,59 за баррель, это на $0,84 (2,35%) выше цены на закрытие предыдущей сессии, пишет Интерфакс.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на $0,8 (2,39%) — до $34,29 за баррель.

Комментируя # тенденцию повышения цен на мировых рынках, руководитель информационно-анатилического центра «Альпари» Александр Разуваев сказал, что цены на нефть сейчас уверенно растут и уже стоят 37 долларов.

«Понятное дело, что сильное падение цен на нефть было обусловлено пандемией. Нефть это особый актив, это не только востребованный и очень необходимый товар в мировой экономике, но и финансовый инструмент. Любимая игрушка для биржевых спекулянтов. Котировки фьючерсов на «черное золото» в значительной степени зависят от денежного предложения. ФРС и ЕЦБ, чтобы избежать мирового кризиса, снова начали накачивать мировую экономику деньгами. Думаю, что реальная цена нефти Brent около $50», — считает аналитик.

По его словам, именно на данную отметку он ориентируется на конец текущего года.

«На 2021-2022 гг. мы ориентируемся на уровень $50-70. Вновь резкое падение цен на нефть, с моей точки зрения, очень маловероятно. Такое может повториться только в случае второй пандемии и новой волны карантина. А также в случае торговой войны США и Китая, масштабного ввода торговых пошлин. Или, что конечно очень маловероятно, если США заморозят инвестиции Китая в свои государственные облигации. Можно почти со стопроцентной вероятностью утверждать, что мир отделался легким испугом, когда цены на «черное золото» упали до нуля и даже ниже. Рыночная аномалия», — резюмировал он.