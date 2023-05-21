Разрыв в голосах за правящую правоцентристскую партию «Новая демократия» (НД) и ее соперницу — главную оппозиционную партию «Коалиция радикальных левых сил — Прогрессивный альянс» (СИРИЗА — ПА) на проходящих в воскресенье выборах в парламент Греции составляет на данный момент около 4%. Такую предварительную оценку сообщил источник в одной из социологических компаний, занимающихся проведением опросов граждан на выходе с избирательных участков (экзитполов).

По его словам, НД во главе с премьером Кириакосом Мицотакисом набирает примерно 34-35,5% голосов, а СИРИЗА — ПА экс-премьера Алексиса Ципраса — 29,5-31%.

Избирательные участки на парламентских выборах в Греции открылись в воскресенье в 07:00 по местному времени (08:00 по бакинскому). Они будут работать до 19:00 (20:00 по бакинскому), после чего семь ведущих греческих частных телеканалов одновременно объявят общие результаты большого официального экзитпола, который будет по их заказу совместно проводиться социологическими компаниями ALCO, MARC, METRON ANALYSIS, MRB HELLAS, PULSE и GPO. До этого всем СМИ запрещено распространять предварительные оценки экзитполов, чтобы не повлиять на ход голосования.

В выборах участвуют 36 партий и коалиций, а также одного независимого кандидата Стефаноса Проитсиса, допущенных до участия Верховным судом Греции по гражданским и уголовным делам (Ареопаг). По оценкам, в парламент могут пройти шесть или семь партий, которые смогут преодолеть 3-процентный барьер. (ТАСС)

