Разрешено пользование личными автомобилями для участия в похоронах родных

На основании решения Кабинета министров, в столице Азербайджана введен ужесточенный особый карантинный режим.

Как сообщили АПА в Главном управлении полиции города Баку (ГУПГБ), в городе прекращена вся трудовая деятельность в сферах услуг и торговли, а также работа общественного транспорта и передвижение автомобилей.

Разрешено только движение автомобилей специального назначения, аварийно-восстановительной службы, скорой медицинской помощи и служебных машин организаций (органов), деятельность которых разрешена, а также личных автомобилей их сотрудников, в то же время, личных автомобилей граждан, которые будут участвовать в похоронах своих близких родственников.