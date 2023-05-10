Заявления госсекретаря США Блинкена о достижении существенного прогресса на переговорах в Вашингтоне противоречат комментариям азербайджанской и армянской сторон.

Об этом сегодня на брифинге заявила представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, хотя Блинкен заявил, что на переговорах достигнут значительный прогресс, официальный Баку и официальный Ереван отметили, что по основным вопросам разногласия сохраняются.

Захарова добавила, что Москва продолжит работу по нормализации азербайджано-армянских отношений, уже предложено место для переговоров министров иностранных дел двух стран: «Цель России — обеспечить мир в регионе, и единственный путь к этому проходит через реализацию трехсторонних соглашений», — заявила пресс-секретарь МИД России.