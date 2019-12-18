Размер госпошлины для повторного участия в приемных экзаменах, не слишком высокий: Малейка Аббасзаде

Размер госпошлины, установленной в Азербайджане для повторного участия в приемных экзаменах, не слишком высокий.

Об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает в среду Trend.

По ее словам, каждый выпускник имеет шанс для участия в приемных экзаменах на бесплатной основе: «Оплата за этот экзамен осуществляется за счет государственного бюджета. Каждый выпускник, который впервые участвует в приемных экзаменах, участвует в них бесплатно. Пошлину для участия в экзамене платят только те, кто хочет использовать второй шанс».

Она добавила, что делегация, приехавшая в Азербайджан из Узбекистана, отметила, что в Узбекистане размер этой пошлины составляет половину заработной платы.

Аббасзаде добавила, что размер пошлины зависит от средств, затраченных на осуществление процесса по подготовке и проведению экзамена.

| 2019-12-18T15:58:44+00:00 18 декабря 2019, 17:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (2 оценок, среднее: 10,00 из 10) Загрузка...|

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