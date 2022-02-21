После смягчения карантина в минувшем году оживилась торговля – это наиболее яркий позитивный тренд истекшего года. Вскоре после снятия режима ограничений по некоторым показателям бизнес не только догнал докарантинные темпы, но и превзошел прошлогодние результаты.

Об этом свидетельствуют данные, изложенные в обзоре денежно-кредитной политики Центрального банка. Оптимистичные цифры исследования могут быть также следствием отложенного спроса. В прошлом году рост продаж был ограничен новыми критериями: пандемия превратила шопинг из обыденного явления и доступного удовольствия в угрозу для жизни. В начале пандемии продажи в нескольких сегментах упали почти до нуля. Пагубнее всего ситуация отразилась на продавцах одежды и обуви. Несмотря на то, что некоторые оперативно перестроились и представили свою продукцию онлайн, показатели всё равно шли вниз. С полноценным открытием торговых центров обороты уже превзошли показатели позапрошлого года.

Оборот розничной торговли в Азербайджане за прошлый год составил 44,2 млрд манатов, что на 3,2 процента больше по сравнению с позапрошлым годом. Среди компонентов торговли особенно бурный рост в сфере непродовольственных товаров, который достиг по итогам года предпандемического уровня. При этом розничный товарооборот по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям вырос на 2,5 процента, а по непродовольственным товарам — на 3,9 процента. Прирост по не продовольствию понятен, поскольку именно эту сферу затронула мощная волна спада. Во всем мире на фоне пандемии больше всего страдают магазины и сети люксовых, а также детских товаров. Заметно снизились объемы продаж косметики, бытовой техники, одежды и пр. Все это оказалось менее востребовано в ковидном 2020 году.

Зато в силу обстоятельств электронная коммерция получила почти повсеместное распространение после начала пандемии. Так что еще предстоит оценить, продолжат ли потребители столь же активно пользоваться интернет-магазинами в будущем.

Как показала статистика, в течение года основная часть средств, то есть 54,3 процента, израсходованных потребителями в торговых сетях, была потрачена на приобретение продуктов питания, напитков и табачных изделий. Расходы по этому направлению выросли на 2,5 процента по сравнению с прошлым годом. По словам отечественных экономистов, преобладание именно продовольствия в расходах населения объясняется невысоким уровнем жизни. В беднейших домохозяйствах покупка продовольствия является одной из основных статей расходов, потому цены на продукты питания имеют огромное влияние, заметил экономист Натиг Джафарли.

«Несмотря на значительный рост среднедушевого ВВП в Азербайджане в нулевые годы, сколько-нибудь ощутимых подвижке в структуре потребления населения не произошло – половина расходов домашних хозяйств приходится на продовольствие» — заметил он. В прошлом году статистика также явила традиционный для местного рынка перевес продовольствия в структуре потребительских трат, который даже увеличился. До того на еду приходилось 48,7 процентов средств, потраченных покупателями на товары конечного потребления, 5,3 расходов составляли напитки и табачные изделия. Динамика продовольственных трат зависит от нескольких факторов. Главный — доходы населения, которые трансформируются в периоды экономического роста или спада. Помимо прочего, коронавирусный кризис изменил поведение потребителей, но ситуация постепенно выравнивается. За минувший год расходы на текстиль, одежду и обувь выросли на 2 процента, расходы на фармацевтическую продукцию и медицинские принадлежности — на 24,8 процента, топливо — на 3,9 процента.

Среднестатистический покупатель тратил в розничных торговых сетях порядка 367,8 манатов в месяц – на 32,2 маната больше в номинальном выражении, чем годом ранее. При этом 200 манатов этой суммы пошли на продукты, напитки и табачные изделия, а 167,8 манатов пришлись на покупку непродовольственных товаров.