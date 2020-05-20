Разгромная победа турецких беспилотников в Сирии и Ливии может быть удачно продолжена и в Карабахе

В эти дни состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным. Как сообщила канцелярия турецкого лидера, стороны обсудили возможности сотрудничества в борьбе с распространением коронавируса нового типа.

«В ходе состоявшихся переговоров были рассмотрены возможности сотрудничества в борьбе с коронавирусом нового типа и шаги, которые будет необходимо предпринять после эпидемии. Также обсуждались двусторонние отношения и региональные вопросы, в том числе Сирия», — говорится в распространенном коммюнике.

Но с учетом той сводки новостей, которые в эти же дни приходят из Ливии, можно понять, что президенты говорили не только о «борьбе с распространением коронавируса». Возможно, именно коронавирус президенты не обсуждали совсем на фоне происходящих событий в Ливии.

В эти дни правительственные войска Ливии при поддержке Турции, а именно турецких беспилотников, провели ряд военных операций, в ходе которых была взята стратегически важная авиабаза «Ватийе» на западе Ливии.

Данная база, долгие годы использовавшаяся сторонниками Халифы Хафтара в качестве плацдарма для ударов по столице Триполи, сейчас перешла под контроль правительства национального согласия (ПНС). Но, самое главное это то, что в ходе операции турецкими беспилотниками была уничтожена российская военная техника. За время атаки были уничтожены четыре ракетно-пушечных комплекса (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, поставленные ОАЭ наемникам Халифы Хафтара, сообщает Anadolu.

Как сообщил пресс-секретарь командования ПНС полковник Мухаммед Кунуну, артиллерия и ударные БПЛА уничтожили два комплекса «Панцирь» в районе города Тархуна, еще один вывели из строя в районе Вишке к югу от города Сирт. Днем ранее наемники Хафтара при отступлении бросили на территории стратегической базы «Ватийя» на западе страны еще один ЗРПК «Панцирь». Кроме того, также был ликвидирован комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха» российского производства, который также был куплен Арабскими Эмиратами для Хафтара. Отметим, что система РЭБ находится на вооружении российской армии с 2014 года, она может осуществлять подавление различных целей на расстоянии в сотни километров.

Как отмечают разные эксперты, турецкие беспилотники стали настоящим бичом пророссийских сил и российской военной техники в ходе последних двух сражений в Идлибе в феврале месяце, и сейчас в Ливии. Российские наемники бегут с поля боя и даже, как утверждают некоторые эксперты, «голову не могут поднять» для того, чтобы понять, что происходит. Массированные атаки беспилотников – это то, что дает реальное преимущество сегодня любой армии. Такие беспилотники на сегодня производятся и имеются на вооружении США, Израиля, Турции, ими также обладает Азербайджан.

Кстати, подобная тактика ведения войны была впервые широко использована в апрельских боях 2016 года. Победа турецкой армии, техники и тактики, которые были продемонстрированы в Идлибе и Ливии, могут лишь радовать Азербайджан. Эти победы нужно рассматривать в контексте урегулирования карабахского конфликта.

Уход «карабахского клана» и приход к власти в Ереване Пашиняна не изменил коренным образом ситуацию вокруг карабахского конфликта. Прежнее руководство Еревана состояло из преступников, которые убивали азербайджанцев, ныне же власть в руках непоследовательного политикана, который открыто говорит: «Карабах – это Армения. Точка». Следовательно, говорить с этим человеком нам не о чем.

Но проблема урегулирования карабахского конфликта состоит в том, что кто бы не был у власти, если он не камикадзе, не пойдет ни на какие уступки даже под давлением России, США, Франции вместе взятых. Ни один армянский лидер не захочет вписать свое имя в историю, как человек, который сдал территории. Это понимают и в Баку и столицах стран сопредседателей МГ ОБСЕ. Потому альтернативы военному решению конфликта не было с первого дня перемирия.

И с учетом этого, тактику проведения военных операций в Сирии и Ливии с применением турецких беспилотников, что обеспечило разгромную победу над силами противника, можно взять на вооружение и использовать в Карабахе. 30 лет – это достаточный срок для переговоров. Если за это время дипломатия так и не увенчалась успехом, то продолжать говорить и далее не имеет смысла. А тактика ведения боя в ходе последних военных действий в Сирии и Ливии и победы турецкой военной техники должны показать путь решения карабахского конфликта.