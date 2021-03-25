Разблокировка Суэцкого канала может затянуться на несколько недель

Разблокировка движения через Суэцкий канал может занять несколько недель. Об этом сообщает Twitter Департамента ситуационно-кризисного центра МИД РФ.

«Египет – движение через Суэцкий канал остается перекрытым из-за аварии 23 марта контейнеровоза «Ever Given», разблокировка может занять несколько недель», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, контейнеровоз Ever Given под флагом Панамы, который во вторник, 23 марта, сел на мель в Суэцком канале, более суток мешает движению свыше 150 судов. Судно встало враспор, его удалось немного сдвинуть с места только на вторые сутки.

В настоящее время экскаваторы пытаются откопать бульбу судна (выпуклость в носу судна сразу под ватерлинией), которая застряла на берегу канала.

Контейнеровоз Ever Given является одним из крупнейших в своем классе. Его длина составляет 400 метров, ширина — 59 метров.

Суэцкий канал — главный маршрут для поставки нефти с Ближнего Востока в Европу и США, сейчас там заблокировано больше сотни кораблей.