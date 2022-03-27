О том какие процессы развиваются вокруг карабахского конфликта на фоне событий в Украине, рассказал в интервью # политический обозреватель Эмиль Мустафаев:

— Что сейчас происходит в Карабахе? Почему ситуация обострилась?

— Происходящее в последние недели в Карабахе, действительно, не может не беспокоить. Очевидно, что в эскалации напряженности виноват не Баку. Был инцидент с газопроводом, якобы его взорвали азербайджанцы. Но это не так, по моей информации, это было сделано специально, газопровод был поврежден армянской стороной при попустительстве миротворцев с целью обвинить Баку в провокациях.

Казалось бы, при чем тут миротворцы и для чего им участвовать в провокациях. Ответ на этот вопрос стоит искать в «спецоперации» в Украине, которая вопреки ожиданиям, пошла по иному сценарию. И тем самым кому-то в Москве захотелось продемонстрировать свою «силу», показать, что в ее руках все еще сохраняются очаги напряженности и при желании ситуация в разных точках мира может быть дестабилизирована.

— Может ли нынешняя напряжённость привести к новой войне или к крупным инцидентам, как в ноябре прошлого года?

— Вполне. Но они по своему характеру не будут носить крупный характер — Азербайджанская армия запросто может справиться с поставленной задачей в течение нескольких дней и даже часов, если захочет. Но это может привести к полному хаосу на всем постсоветском пространстве, при этом Баку будут обвинять в том, что он не следует договоренностям, а это как показывает практика, чревато, поэтому Азербайджан будет уважать соглашения, которые сам подписал.

За весь период нашей независимости не было случаев, чтобы Баку нарушал взятые на себя обязательства. Потому, если ситуация и взорвется, то только в случае, если главари армянских сепаратистов попытаются спровоцировать нас. Ответ в этом случае будет жестким. Как все уже убедились в 2020-ом году.

— Есть ли риск прямого столкновения с российскими миротворцами? Рискнёт ли Баку пойти на радикальные шаги с учётом наличия российских военнослужащих в Нагорном Карабахе и границах Армении?

— Изначально задача российских миротворцев заключалась в примирении двух народов в постконфликтный период. Но прошло уже два года, и мы, к сожалению, не видим желания российской стороны хоть как-то сблизить стороны. Наоборот, в течение этого периода мы сталкивались с провокациями: релизы на сайтах российского Минобороны, самопиар миротворцев среди незначительного армянского населения в Карабахе, искусственное повышение статистических показателей численности населения. Год назад, когда армянка вместе с детьми пыталась перейти в Шуше на нашу сторону, ее остановили миротворцы и вернули обратно. С какой целью это все делается? Конечно, мы не наивны и прекрасно знаем ответ на этот вопрос.

На данный момент миротворцы выступают закулисно, и провокации реализуются руками самих армян. И потому, мне кажется, пока что не будет никаких столкновений с миротворцами. Но при этом я не исключаю, что они могут произойти в 2025-ом году, когда в Баку попросят миротворцев покинуть азербайджанские территории и последние не захотят этого делать.

— Насколько связана нынешняя ситуация в Нагорном Карабахе с российской спецоперацией на Украине? По мнению некоторых российских экспертов, Баку хочет воспользоваться сейчас ситуацией и шантажом добиться от России и Армении уступок.

— Я знаком с этим мнением, однако не разделяю эти взгляды. Ситуация может выглядеть именно так, как вы описали, однако реальность совершенно другая. В период начала спецоперации Алиев был в Москве, где подписал документ о стратегическом взаимодействии, где было затронуты вопросы от сотрудничества в военно-политической сфере до гуманитарной. Напротив, премьер-министр Армении в эти дни побывал в Париже и еще не посетил Москву, хотя ситуация вокруг России складывается не простой в связи с санкциями и международной изоляцией России.

Азербайджанская дипломатия всегда играет по правилам, и шантаж – это не то, чем она пользуется. Вместе с тем, я хотел бы отметить один момент: в Украине сегодня решается в том числе и вопрос дальнейшего пребывания в Карабахе российских миротворцев… Потому я, пользуясь случаем, хотел бы посоветовать армянам начать договориться с нами…

— Чем обусловлено подписание Азербайджаном и Ираном меморандума о создании транспортного коридора через иранскую территорию? Баку отказывается от транспортных коммуникаций с Нахчываном через территорию Армении?

— Азербайджан долго пытался объяснить Армении, что Зангезурский коридор – это то, что в первую очередь ей самой нужно, так как она получает доступ и в Россию, и в Иран, и в Турцию. Словом, Армения получает доступ на более широкие рынки и выходит из блокады, в которой она находится последние 30 лет. При этом отмечу, что вопрос Зангезурского коридора отражен в 9-ом пункте заявления от 10 ноября. Но армянская сторона то тянула время, то пыталась поменять свои условия заявления, то выдвигала новые какие-то требования, то еще что-то. Ну раз Ереван не доволен трехсторонним заявлением и раз им не нравится 9-й пункт, Баку свои проблемы решает сам без Армении.

Теперь у Азербайджана нет необходимости в Зангезурском коридоре. Азербайджан и Иран сняли все вопросы по коммуникациям, которые включают как железнодорожный вопрос, так и автомагистральный. Теперь за то, чтобы был Зангезурский коридор, пусть печется сама Армения. Азербайджан готов был инвестировать в Зангезурский коридор, был заинтересован в разблокировке, теперь он будет инвестировать в иранский коридор, который будет выполнять ту же роль, что и Зангезурский. Но самое главное — раз нет Зангезурского коридора, и Баку уже в нем не заинтересован, разблокировка региона остается в подвешенном состоянии, следовало бы задать вопрос, а зачем тогда Азербайджан должен предоставлять Лачинский коридор?

— МИД Армении заявил, что Ереван откликнулся на предложение Баку и обратился к сопредседателям Минской группы ОБСЕ с просьбой организовать переговоры о заключении мирного договора между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой на основе устава ООН, Международного пакта о гражданских и политических правах и Хельсинкского заключительного акта. Насколько вероятно заключение в ближайшее время мирного договора?

— Чтобы заручиться поддержкой западных стран, а именно Парижа и Вашингтона, и уже через них оказать давление на Баку, Ереван пытается реанимировать политический труп – МГ ОБСЕ. Эта организация дискредитировала себя как могла. Одна из стран данного формата вообще забыла, что является участником процесса и заняла одностороннюю позицию во время 44-дневной войны.

Да, президент Азербайджана после заявлял о том, что вопросы с Францией решены, состоялась также и встреча в Брюсселе, затем были встречи в онлайн-формате и прочее, однако в Баку никогда не забудут поведения этой страны во время войны. Поэтому формат МГ ОБСЕ – это вопросы о добрых воспоминаниях переговоров, где Армения, изображая, что пытается решить вопрос, просто тянула время. Ереван пытается вернуть прошлое, но все это позади: существует новая реальность и новый формат, в котором Баку будет работать.

МГ ОБСЕ не проявила себя ни в карабахском вопросе, где у нее были целые 25 лет, ни в украинском вопросе. При этом, с учетом того, что сейчас происходит вокруг Украины, а возможно ли вообще сегодня собрать за один стол трех дипломатов этих стран? Насколько это реалистично? Это во-первых.

Во-вторых, подписание мирного соглашения возможно лишь в условиях взаимного признания территориальной целостности. Это главный пункт, который должен признать Ереван и все будет зависеть от этого. Обращаясь к МГ ОБСЕ и говоря о Хельсинском заключительном акте, они пытаются пробить повестку статуса Карабаха. Все это было актуально, когда Азербайджан пытался решить вопрос мирным путем. Вопрос решился военным путем, и ни о каком статусе своей территории Баку не собирается говорить. Армянское же население Карабаха получило гарантии безопасности в лице миротворцев. О каких еще гарантиях может идти речь?