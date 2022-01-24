Делегация во главе с министром дорог и градостроительства Ирана, сопредседателем межправительственной азербайджано-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству Рустамом Гасеми посетила нашу страну.

Как сообщили АПА в пресс-службе Министерства цифрового развития и транспорта, иранская делегация вместе с делегацией во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым посетила освобожденные от оккупации территории.

Они ознакомились с транспортными и другими инфраструктурными проектами, реализуемыми на этих территориях.

В первую очередь гостям была предоставлена информация о Физулинском международном аэропорте, было доведено до внимания, что аэропорт был построен всего за 9 месяцев.

Затем делегации ознакомились с работами, проводимыми в граничащем с Арменией Зангиланском районе Азербайджана по проекту железной дороги Горадиз-Агбенд, являющейся частью международного транспортного маршрута. В ходе ознакомления была отмечена значимость проекта, подчеркнута важность участия Ирана в этом проекте.

В ходе визита на освобожденные от оккупации территории гостям была представлена информация о разрушенных армянами городах и селах. В конце визита члены делегации ознакомились с городом Физули и воочию увидели разрушения всех жилых и инфраструктурных объектов, в том числе мечетей.