Криминальная полиция в Порту задержала раввина, который помог получить португальское гражданство российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Бизнесмен получил паспорт Евросоюза, доказав, что его предки были высланы из Португалии в конце 15-го века.

Раввин Даниел Литвак был задержан в четверг в рамках расследования дела о получении Абрамовичем гражданство, сообщила газета Publico. В местной общине раввин отвечал за сертификацию потомков сефардов – еврейской общины Пиренейского полуострова, которые подвергались преследованиям в Португалии и Испании.

В пятницу полицейские прибыли в здание еврейской общины в Порту, чтобы допросить других членов её руководства. В 2015 году власти предоставили ей право удостоверять потомков изгнанных в 15-м веке португальцев.

Власти подозревают, что Абрамович мог получить гражданство незаконно. В заявлении общины Порту подозрения отвергаются и заявляется, что она стала жертвой «клеветнической кампании», – передаёт агентство Reuters.

Абрамович, чьё состояние ещё в декабре оценивалось журналом Forbes в 14 миллиардов долларов, на момент получения гражданства стал самым богатым гражданином Португалии. Однако выдача паспорта стала причиной как минимум двух проверок со стороны властей.