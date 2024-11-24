Израильские спецслужбы опасаются, что раввин Цви Коган был похищен или убит в Объединенных Арабских Эмиратах, пишет газета The Times of Israel. Коган, посланник центра иудейского движения «Хабад» в Абу-Даби, пропал без вести 21 ноября.

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердили исчезновение раввина в ОАЭ и сообщили, что власти рассматривают этот инцидент как предполагаемый террористический акт. В ведомстве добавили, что разведывательная служба «Моссад» начала расследование совместно с местными властями. В свою очередь, Совет национальной безопасности Израиля вновь напомнил о рекомендации воздержаться от поездок в ОАЭ «в несущественных целях».

Интернет-издание Ynet со ссылкой на представителей спецслужб сообщает, что усиливается подозрение в том, что Коган был убит, а киллеры бежали в Турцию. Кроме того, израильский новостной портал Walla пишет, что власти Израиля предположительно располагают информацией о том, что за раввином следила иранская разведка.

Цви Коган имеет двойное израильско-молдавское гражданство и является представителем отделения «Хабад» в Абу-Даби с тех пор, как Израиль нормализовал отношения с ОАЭ в конце 2020 года. Как пишет Ynet, Коган участвовал в первой в истории церемонии памяти жертв Холокоста в стране Персидского залива в 2021 году.