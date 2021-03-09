Равенство и доступность: в Азербайджане обсудили, как сделать местные музеи еще более инклюзивными

В Баку состоялся онлайн-тренинг для музейных работников, организованный British Council совместно с Министерством культуры Азербайджана.

Цель тренинга «Доступность и инклюзивность в музеях» говорит сама за себя — достижение равенства, доступности и инклюзивности в музеях для людей с ограниченными возможностями.

Тренинг открыли и.о.начальника Департамента по делам музеев и культурного наследия министерства Наргиз Абдуллаева и директор British Council в Азербайджане Самр Шах.

Представитель Министерства культуры рассказала, что в настоящее время в азербайджанских музеях с успехом реализуются инклюзивные проекты и программы для людей с ограниченными возможностями. Самр Шах выразил надежду на то, что все музеи, задействованные в проекте, будут и в дальнейшем открыты и удобны абсолютно для всех людей.

Комментируя итоги тренинга, менеджер British Council по искусству Диляра Ибрагимова сообщила в интервью #, что проект был осуществлен в рамках программы British Council Unlimited, рассчитанной на 4 года. В ее основе, напомнила она, лежит идея абсолютного равенства и отсутствие каких-либо ограничений для людей с высокими устремлениями в области искусства, независимо от их личности или физических возможностей.

Тренером был Ник Госс, руководящий известной британской компанией Goss Consultancy, специализирующейся на беспрепятственном передвижении и доступе к информации для людей с ограниченными возможностями в музеях и других учреждениях.

В ходе интерактивных сессий Ник Госс делился с участниками тренинга своими размышлениями на тему того, почему доступность и инклюзивность важны для успеха азербайджанских музеев, как эти понятия могут реализовываться на практике, и как работать с людьми с ограниченными возможностями.

В тренинге приняли участие представители Музея искусств, Музея ковра, Театрального Музея имени Дж. Джаббарлы, Музея Музыкальной Культуры, Музея Независимости Азербайджана, Историко-этнографических музеев и Центров Гейдара Алиева из Самуха, Мингячевира, Масаллы, Ленкорани, Музейного центра Ичеришехер, Гобустанского национального историко-художественного заповедника, Габалинского государственного историко-художественного заповедника, Гянджинского государственного историко-культурного заповедника, Государственного историко-архитектурного заповедника «Храм Атешгях», Государственного историко-культурного и природного заповедника «Янардаг», Мемориального комплекса Губинского геноцида и др.

По окончании тренинга участникам были вручены сертификаты.