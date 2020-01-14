Растительность приближается к верхним склонам Эвереста

Данные спутников показали, что на подходах к ледникам Эвереста за последние 25 лет стало гораздо больше кустарников и травы. Об этом пишет The Guardian.

Ученые из Эксетерского университета Великобритании исследовали данные, которые спутники системы Landsat собирали с 1993 по 2018 годы. Оказалось, что в субнивальной зоне — в области, которая непосредственно примыкает к зоне вечных льдов, — стало гораздо больше растительности. Кустарники и трава теперь растут на высоте до 5500 метров над уровнем моря.

Ведущий автор исследования, Карен Андерсон, считает, что увеличение объема растительности в субнивальной зоне может быть плохой новостью для Гималаев. Потепление в этой области может заставить быстрее таять тот снег, который выпадает там время от времени. Это, в свою очередь, означает, что увеличивается риск наводнений ниже по склону. (gazeta.ru)

| 2020-01-13T23:25:39+00:00 14 января 2020, 04:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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