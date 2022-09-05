Певица Маша Распутина стала жертвой ограбления в Турции, сообщает Prozvezd.

Артистку ограбили во время шоппинга в одном из элитных турецких магазинов. У Распутиной украли сумку с важными документами, карточками и деньгами. Певица оставила аксессуар на столике в основном зале, пока примеряла одежду. Однако, вернувшись, обнаружила пропажу.

«Маша была в ужасе от произошедшего. Она стала возмущаться. Вызвали руководство магазина. Но грабителей так и не нашли», — заявила очевидец произошедшего Валерия Свиридова. Распутина уже обратилась в правоохранительные органы. Артистка посетовала на сотрудников бутика. По ее мнению, в элитном магазине должны следить за порядком.