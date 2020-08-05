Расим Мусабеков: Надо думать о наращивании военного давления на Армению

В Армении вновь обостряется политическая борьба. Экс-президент Кочарян на свободе, и, возможно, он решил воспользоваться не особо удачным для Еревана моральным исходом товузских боев. Его подчиненный, пресс-секретарь карабахского клана (Республиканской партии — РПА) Эдуард Шармазанов выступил с громкими обвинениями, заявив, что Пашинян усилил политические репрессии против оппонентов в момент, когда шли бои и необходима была консолидация общества. По словам Шармазанова, прослеживаются очевидные попытки властей развалить партию «Процветающая Армения», которая представлена в парламенте. «В отношении моих коллег из Республиканской партии Армении заводятся все новые и новые уголовные дела», — добавил вице-председатель РПА.

Он пошел дальше, заявив, что действующие власти Армении стремятся уничтожить национальную и патриотическую идеологию.

Шармазанов обвинил Никола в том, что тот довел отношения с Москвой до нулевой отметки, что от Армении отвернулась ОДКБ.

Не исключено, что это все — продолжение попыток любыми способами расшатать власть Пашиняна, и в конце концов сместить его. Некоторые политологи писали даже, что сами товузско-тавушские столкновения могли быть подстроены Россией вместе с армянскими военными с той же целью — показать армянам опасность режима Пашиняна, его не особую способность противостоять армии Азербайджана. Это одна из версий.

Свою оценку активизации армянской пророссийской оппозиции, представляющей прежний правящий режим, изложил # известный политолог Расим Мусабеков:

— Очевидно, что внутренние проблемы в Армении нарастают, и к тому же правительство Пашиняна довольно неудовлетворительно справляется с пандемией коронавируса. По сравнению с Грузией, количество заболевших и погибших в 10 раз больше. По сравнению с Азербайджаном, вдвое или втрое больше, притом, что население Азербайджана втрое больше, чем в Армении. И понятно, что экономическая ситуация ухудшается.

Армения теряет поддержку Кремля, но из-за того, что остается пока в российском ареале и в подчиненном Москве положении, помощь со стороны Запада, которую ожидает Пашинян, поступает в 10-20 раз меньше по сравнению с потребностями населения, что гораздо меньше, чем получают на такое же количество населения Украина, Грузия и Молдова.

И понятно, что на таком фоне внутри Армении усиливается противодействие со стороны тех кругов, которые Пашинян отстранил от власти. Уменьшается и эйфория среди населения, которой сопровождался приход к власти Никола, и он, естественно, начинает использовать различные инструменты власти для того, чтобы заблаговременно нейтрализовать оппозицию и своих соперников. Если бывшему партнеру из «Светлой Армении» просто дают по морде на заседании парламента, и этим унижают и принижают, то против лидера другой оппозиционной парламентской партии «Процветающая Армения» возбуждено уголовное дело и Царукяну грозит преследование. А с учетом того, что ему вменяют в вину взятки, которые раздавались во время выборов, то не исключаю, что в конечном итоге, после того, как команда Пашиняна окончательно приберет к рукам Конституционный суд Армении, может быть поднят вопрос вообще об аннулировании, роспуске этой партии. Фактически одновременно это приведет к выдворению ее депутатов из парламента.

Ну, и республиканцы (карабахский клан) продолжают оставаться угрозой. Да, в парламент они не попали, но все еще очень много их людей продолжают работать в местных органах власти, в правоохранительной системе. И Пашинян опасается, что при усугублении внутриполитической ситуации и в случае продолжения снижения уровня поддержки со стороны населения его могут сместить вместе с его правительством, также, как он в свое время отстранил от власти Сержа Саргсяна и его партию, у которой было большинство мест в парламенте.

Ну и Кочаряна он продолжает заодно прессовать. Хоть его и вынуждены были временно выпустить из тюрьмы, но я думаю, что он остается под жестким надзором, и его имущество, там, где дотягиваются руки Пашиняна, арестовывается.

Пашинян, конечно же, понимает, что его отношения с Кремлем практически враждебные. Его самого лично не принимают. Смотрите, он не поехал на парад по приглашению Путина, понимая, что там его ожидает унизительный прием. Но, несмотря ни на что, помчался в Минск для того, чтобы встретиться с Мишустиным. Который, как говорят, то ли сам полуармянин, то ли имеет тесные связи с армянством. Все это факты, известные всем.

И то, что армянская военщина даже через голову Пашиняна, по команде из Москвы, могла затеять провокацию на товузском направлении, у меня не вызывает сомнений. Протестировать возможность создания угроз для азербайджанских коммуникаций, а если появится возможность, то и нанести по ним удары и вывести с турецкого рынка на 3-6 месяцев хотя бы азербайджанские нефть и газ, заместить их российскими, которые сегодня никем не покупаются в Турции, и на перспективу создать у европейских потребителей неуверенность в подобном маршруте, который реализовал Азербайджан – имеется в виду Южный газовый коридор.

Так что, это все есть. Ну, и насколько все эти факторы будут оставаться на повестке и использоваться в практической политике надо отслеживать, заранее сказать сложно. Очевидно, что нормализовать отношения правительства Пашиняна с Москвой (привести их хотя бы внешне в более-менее приемлемый формат) вряд ли удастся, и что внутреннее недовольство и напряжение в Армении будет нарастать. И это означает, что вряд ли стоит разговаривать с кем-то и рассчитывать, что можно выйти на какие-то договоренности по карабахскому урегулированию с правительством Пашиняна, что тот сможет провести их в условиях, когда со стороны населения утрачивается доверие, а оппоненты ищут любой повод, чтобы наехать на Пашиняна. Нам надо думать о наращивании военного давления на Армению.