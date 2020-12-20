Расим Мусабеков: Эскадрилью турецких F-16 в Азербайджане нужно увеличить

Как известно, в зоне минувшего карабахского конфликта уже несколько дней действуют военнослужащие Турции. 136 солдат и офицеров Сухопутных войск в составе азербайджанских подразделений «занимаются очисткой территории от мин и самодельных взрывчатых веществ» и обучают азербайджанских специалистов, сообщает турецкое Минобороны. Ряд СМИ Турции отмечают, что «после разминирования территорий в Карабах направится основной контингент турецких войск».

А министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, рассказывая журналистам о задачах турецких миротворцев, заявил: «Москва утверждает, что если турецкие военные окажутся в той части Карабаха, где остались армяне, то могут возникнуть проблемы. Мы обсудим этот вопрос с Баку». Об этом сообщает CNN Türk.

То есть, вновь на передний план выходит вопрос взаимного недопонимания между Москвой и Анкарой о том, где в Азербайджане могут присутствовать турецкие миротворцы. Но разве это не дело Баку? В конце концов, по согласию между Баку и Анкарой можно пригласить турецких военных и дислоцировать их на те же 5 лет по всему внешнему периметру большей части Нагорного Карабаха, остающейся под контролем российских миротворцев. Что может помешать этому?

Ситуацию комментирует # политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков:

— Я приветствую турецких саперов, которые помогают нам в разминировании территории, освобожденной от армянской оккупации.

Что же касается непосредственного участия турецких военных в миротворческой миссии на территории, которая в настоящее время входит в зону ответственности российских миротворцев, то по данному вопросу консультации между Анкарой и Баку все еще продолжаются. Россия настаивает на том, что турецкое участие должно ограничиваться представительством в центре мониторинга перемирия, который предполагается разместить в Агдамском районе. Азербайджанских гражданских лиц в зоне ответственности российских миротворцев нет, а армянское население в силу известных исторических фобий негативно относится к турецким военным. Принимая во внимание, что на руках у армян много оружия, весьма вероятны провокации в отношении турецких миротворцев, и русским военным придется тратить дополнительные усилия для недопущения опасных инцидентов.

Что касается размещения турецких миротворческих контингентов в освобожденных районах по периметру зоны ответственности российских миротворцев, то это только на первый взгляд представляется простым вопросом.

Если ранее, согласно Мадридским принципам, освобождаемые районы предполагалось демилитаризировать, то для обеспечения безопасности возвращающихся туда азербайджанских граждан была необходимость в турецких миротворческих контингентах. Но оккупированные районы освободила наша доблестная армия. Там в настоящее время дислоцированы несколько десятков тысяч военных и пограничников с артиллерией и реактивными установками, танками и БМП, системы ПВО и ударные беспилотники. Азербайджан в состоянии полностью обеспечить безопасность самостоятельно. Поэтому несколько сотен и даже тысяч турецкого миротворческого контингента скорее будут демонстрацией братской солидарности.

Азербайджан вправе разместить турецких военных на своей территории и для этого нам не нужно спрашивать согласия кого-либо. Напомню, что президент РФ Путин прямо сказал в телевизионном выступлении, что Азербайджан как суверенное государство вольно принимать такие решения, но одновременно подчеркнул нежелательность присутствия турецких военных на территории, где живут карабахские армяне, сославшись на мнимый «геноцид» столетней давности, отягощающий сознание армян.

Если решение о направлении турецкого военного контингента будет принято, то вряд ли целесообразно дислоцировать их в районах, примыкающих к границе с Ираном, а также в Лачинском и Кяльбаджарском районах, чтобы не вызывать ненужный ажиотаж в Тегеране, Москве и Ереване. На мой взгляд, самое удобное место для турецких миротворцев — Агдамский и Тертерский районы. Это очень близко к Нагорному Карабаху и к Центру мониторинга перемирия, да и обустроить турецких военных здесь будет легче.

В заключение хочу заметить, что турецко-азербайджанское военно-политическое союзничество продемонстрировало всему миру свою крепость и значимость в ходе завершившейся Отечественной войны с армянскими оккупантами. Нравится это кому-либо или нет, наш союз будет развиваться. Полагаю, что эскадрилью турецких F-16 нужно увеличить и сделать их базирование в Азербайджане на постоянной или ротационной основе. Это же касается совместных военных учений, проведение которых может принять перманентный характер в соответствии с ежегодными военными планами. Большие перспективы и в сфере совместного производства продукции ВПК. Так что, следует рассматривать турецко-азербайджанское военное союзничество шире, чем формат миротворческой операции.